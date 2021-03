Grünes Licht für den Haushalt 2021 der Stadt Sassenberg gab es vom Kreis Warendorf. Landrat Dr. Olaf Gericke überreichte Bürgermeister Josef Uphoff die Haushaltsverfügung persönlich. Die Stadt kann die darin geplanten Maßnahmen nun umsetzen.

Am 25. Februar hatte der Rat der Stadt Sassenberg den Haushalt 2021 beschlossen. Er hat ein Volumen von über 33 Millionen Euro.

Zur Beurteilung der Haushaltssituation konnte der Kreis Warendorf als Aufsichtsbehörde auf die früheren Jahresabschlüsse zurückgreifen. Konnte in den Jahren 2017 und 2018 Eigenkapital aufgebaut werden, wurde im Jahr 2019 ein fiktiver Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht. Die Planungen für 2021 gehen von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro aus.

In der Haushaltssatzung wurde eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe festgesetzt. Auch für das Jahr 2022 ist nach den bisherigen Planungen davon auszugehen, dass das negative Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In den Ergebnisplänen 2023 und 2024 können wieder originäre Haushaltsausgleiche erreicht werden, so heißt es in der Pressemitteilung des Kreises Warendorf.