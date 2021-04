Passion für handgemachten Senf

Für manch einen ist Senf nur das Gelbe neben der Bratwurst. Für Klaus Seul und seine Söhne Benedikt und Dominik dagegen bedeutet er Leidenschaft. Vor etwas mehr als zwei Jahren sind sie mit einer eigenen Senfmanufaktur gestartet – zunächst als Hobby, irgendwann vielleicht auch als mehr.

„Man muss doch in Deutschland noch in der Garage anfangen können“, sagt Klaus Seul lachend und führt in den Keller seines Einfamilienhauses. In dem blitzsauberen Produktionsraum, den er und seine beiden Söhne hier hergerichtet haben, finden die drei Männer zwar kaum gemeinsam Platz, dafür sorgen Edelstahlflächen und –geräte gleich auf den ersten Blick für professionelle Atmosphäre. Und der Eindruck täuscht keinesfalls: Während der Senior in der Möbelzulieferbranche zu Hause ist, sind Benedikt und Dominik auch beruflich in der Lebensmittelproduktion tätig. Sie kennen die industriellen Standards „und es ist uns wichtig sie einzuhalten“, betont Benedikt nachdrücklich.

„ Ich hätte niemals gedacht, dass fünf Gramm eines Gewürzes auf 20 Liter Senf so einen Unterschied machen. Ich hätte niemals gedacht, dass fünf Gramm eines Gewürzes auf 20 Liter Senf so einen Unterschied machen. “ Klaus Seul

Angefangen hat die Geschichte mit dem Senf aus Sassenberg im fernen Neuwied am Rhein. Dort gründete ein Vorfahr der Seuls vor drei Generationen, im Jahr 1902 die „Neuwieder Senffabrik“, unter anderem stolze Lieferantin „klösterlicher Anstalten“, plaudert Klaus Seul aus der Familienchronik. Ein großer nachfüllbarer Senftopf mit Jubiläumsaufschrift aus dem Jahr 1927 zeugt noch aus diesen Zeiten.

Doch die Tradition wäre mit Ende der Fabrik bedeutungslos gewesen, hätte nicht Klaus Seuls Großvater Alfons zuvor als Student im Betrieb seines Onkels gejobbt und sich dabei über Abläufe und Rezepte allerlei Gedanken gemacht. Die Erkenntnisse notierte er säuberlich in einem Oktavheft, auf dessen vergilbten blauen Pappeinband mit gestochener Handschrift „Merkbuch“ steht.

Fast ein Jahrhundert lang fristete das Büchlein ein unauffälliges Dasein, zumal viele Angaben auf Platt verfasst waren. Erst als Dominik sie entschlüsselte, nahm die Senfleidenschaft des Trios Fahrt auf, und die Idee für „Tafelsenf nach Originalrezept“ entstand. Heute ist dieses Oktavheft Seuls größter Schatz. Allenfalls ein ganz kurzer Blick auf Texte und Zeichnungen darin ist erlaubt: „Betriebsgeheimnisse!“

Senf ist grundsätzlich kein kompliziertes Lebensmittel: Senfsaat, Wasser und Essig sind die Grundbestandteile. Hinzu kommen Salz, Zucker und Gewürze. Aber genau diese Gewürze haben es dann in sich, verraten die Seuls. Bis zu 15 verschiedene kombinieren sie in einer Senfsorte und mussten dabei zunächst auch einige Erfahrungen sammeln. „Ich hätte niemals gedacht, dass fünf Gramm eines Gewürzes auf 20 Liter Senf so einen Unterschied machen“, erinnert sich Klaus schmunzelnd.

Ein grundsätzlicher Unterschied zum Standardsenf im Ladenregal sind dabei Gewürze, die fehlen, erklärt Dominik und lenkt den Blick auf die Farbe. „Senf ist nicht neongelb“, betont er schaudernd. Die vermeidlich typisch leuchtendgelbe Farbe erhalte das industrielle Produkt durch Kurkuma. Das spart sich das Trio ebenso wie Chili für die Schärfe. Scharf ist bei ihnen tatsächlich nur der Senf.

„ Es braucht Zeit, Senf herzustellen. Man muss ihn reifen lassen. Es braucht Zeit, Senf herzustellen. Man muss ihn reifen lassen. “ Benedikt Seul

Für die Herstellung setzen sie zunächst eine Maische aus Senf, Gewürzen und Essig an. Das Familienrezept kombiniert gelben mit braunem Senf und sieht neben Mehl auch Körner vor. „Der Anteil ganzer und geschroteter Körner macht das Mundgefühl wesentlich attraktiver“, schwärmt Benedikt und verrät gleich noch ein Geheimnis guten Senf-Geschmacks: „Es braucht Zeit, Senf herzustellen. Man muss ihn reifen lassen.“ Bis zu vier Wochen dauert der Prozess, gelegentliche Kostproben inklusive.

Ausführliche Kostproben stehen schon ganz am Anfang, denn Klaus Seul verlässt sich beim Geschmack nicht mehr ausschließlich auf das Merkbüchlein. Mit Hingabe kreiert er neue Sorten, etwa einen Honigsenf. „Der ist wirklich bombastisch“, lobt Dominik, der wie sein Bruder mit diesem Teil der Senfproduktion überhaupt nichts zu schaffen hat. Jüngstes Projekt ist ein BBQ-Senf, der soeben in die ausführliche Testphase bei Familie und Bekannten geht.

Dominik hat unterdessen die Abfüllung gestartet. Der sanft ockerfarbene Tafelsenf mit den kleinen braunen Pünktchen schießt in die bereitgestellten Gläschen. Mit einer Präzisionswaage kontrolliert Dominik, dass pro Portion nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel abgefüllt wird. Beides ist verboten. Ein Vakuumdeckel verschließt das Glas hygienisch einwandfrei. Auf der handgeklebten „Jacke“, wie die drei das Label nennen, steht neben genauen Inhaltsangaben auch ein Verfallsdatum. Das Produkt verliere auf die Dauer an Schärfe, erklärt Dominik: „Aber eigentlich ist Senf unsterblich!“

Für ihren Senf nach Originalrezept ruft die Familie einen vergleichsweise stolzen Preis auf, gibt Klaus Seul zu. Doch die ersten Verkaufserfolge und viel positive Resonanz ermutigen ihn. Ursprünglich wollte er zunächst 2020 über Märkte in der Region tingeln, um Erfahrungen zu sammeln. Als Corona einen Strich durch den Plan machte, ging er gleich einen Schritt weiter, suchte und fand erste lokale Partner im stationären Handel. Hier machte sich dann bezahlt, dass seine Söhne so intensiv auf das Einhalten von Standards pochten.

Ob sich aus der Leidenschaft für den Senf am Ende wirklich ein Geschäft in der Tradition der Neuwieder Senffabrik entwickelt, bleibt abzuwarten. Aber Klaus Seul ist sehr optimistisch „Darum habe ich meinem ältesten Enkel zum 18. Geburtstag schon mal einen Senftopf geschenkt!“