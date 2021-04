Singen für mehr Integration

„Musik ist meine Leidenschaft!“ sagt Eda Pürbudak und dabei strahlen ihre dunklen Augen und ein Lächel stiehlt sich in ihr sonst oft ernstes Gesicht. Die 14-Jährige erzählt vom internationalen Kunst- und Kulturwettbewerb „Farben der Vielfalt“, an dem sie gerade teilgenommen hat. Dabei hat sie es nicht nur bis ins Finale geschafft, sondern sie hat in ihrer Kategorie „Internationale Musik“ sogar gewonnen.

Eda lebt erst seit zwanzig Monaten in Sassenberg. Hinter ihr liegt eine schwierige Vergangenheit, die in der Flucht aus der Türkei endete. Was vor ihr liegt, weiß sie noch nicht so genau, denn noch sind sie und ihre Familie nicht als Geflüchtete anerkannt.

„Hier sind wir frei“, beschreibt sie ihr Gefühl für Deutschland dennoch mit Zuneigung und wieder huscht das Lächeln über ihr Gesicht. Vorher hat sie in Ankara gelebt, zwei Jahre davon allein bei Verwandten, um in der Metropole weiter zur Schule gehen zu können, dafür aber getrennt von ihren Eltern und den beiden Schwestern, die sich auf dem Land versteckten. „Es ist so leise hier“, murmelt sie nach ihrem ersten Eindruck von Sassenberg gefragt.

Edas Eltern waren in der Türkei beide Lehrer an einer Berufsfachschule für Krankenpfleger. Hier werden sie eine berufliche Zukunft in der Pflege suchen, erzählt Vater Ali Pürbudak. Eda und ihre kleinere Schwester Neda gehen hier zur Schule, ihr Deutsch ist gut. Allerdings fehlt beiden durch den langen Lockdown in den Schulen auch der Kontakt und die Chance, ihre Sprachkenntnisse weiter zu trainieren.

„Dafür habe ich meine Hobbys verbessert“, sagt Eda etwas schelmisch. Malen, Singen, Tanzen - und da besonderes der koreanische Tanz - das ist ihr Ding. An dem Wettbewerb teilzunehmen, dazu hat sie ihr Nachhilfelehrer ermutigt. Er hilft ihr nicht nur beim bei den Schulaufgaben, sondern gibt ihr auch Gitarrenunterricht, und wollte ihr gerade helfen, einen eigenen Youtube Kanal einzurichten, erzählt Eda. „Der Wettbewerb soll der Integration helfen“, erklärt Ali Pürbudak. Getragen wird „Farben der Vielfalt“, der in diesem Jahr zum 11. Mal und zum ersten Mal online stattfand, vom Frankfurter Verein für Bildungsberatung „Academy“. Menschen mit türkischen Wurzeln versuchen in dem Verein das Bildungsniveau von Migranten zu verbessern, heißt es in der Selbstdarstellung.

Türkischer Gesang, Rap, Deutscher Gesang, aber auch Malerei und Kurzfilme gehörten zum Wettbewerbsprogramm. Mit ihrem Bild, das sie einreichte konnte Eda nicht punkten. Dafür fand ihr Video viele Fans. „Snowman“ der australischen Singer-Songwriterin Sia hat sie sich ausgesucht – „weil ich eine dunkle Stimme habe“. Die kleine Schwester Neda durfte während der Aufnahmen, die in einem eigens hergerichteten „Studio“ in Eigenregie entstand, dabei sein. Sie habe die Klappe bedient, erzählt die Neunjährige stolz. Für sie war es eine Geduldsprobe, denn die Aufnahme dauerte viele Stunden. Dass der Wettbewerb in Corona-Zeit online durchgeführt wurde, sieht Eda durchaus als Chance: „Ich weiß nicht, wie entspannt ich auf so einer Bühne sonst wäre.“ Von ihrem Sieg erfuhr sie erst im Rahmen der Abschluss-Gala, die sie Kreis ihrer Familie auf dem heimischen Sofa in Sassenberg live im Internet mitverfolgen konnte. Das Preisgeld will sie in einen eigenen Computer stecken, denn ehrgeizig ist die 14-Jährige auch.