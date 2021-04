Es tut sich viel im Alten Zollhaus

Sassenberg -

Es darf endlich am Alten Zollhaus weitergebaut werden. Dr. Elisabeth Baxhenrich-Hartmann ist optimistisch, dass die meisten Arbeiten bis zum Ende des Sommers fertig sein werden. Bis dahin ist zwar noch viel zu tun, aber das Vorstandsteam der Initiative Stadtprojekt Sassenberg, hat auch in Corona-Zeiten mit Abstand und in höchstens Zweier-Teams eine Menge geleistet.