Es ist stockdunkel, ein dichter Nebel liegt über dem Asphalt. Die Uhr im Auto zeigt 23.07 Uhr. Mit rund 30 Stundenkilometern steuert Frank Hagedorn den VW-Kombi der Stadt Sassenberg über einen unbeleuchteten Feldweg. Plötzlich springt ein kleines Reh wie aus dem Nichts auf die Straße. Hagedorn tritt scharf auf die Bremse. Nur Zentimeter vor dem Tier kommt das Auto zum Stehen. Das aufgeschreckte Tier starrt dem 41-jährigen Fahrer kurz in die Augen, dann macht es kehrt und verschwindet in einem Gebüsch. Elektromaschinenbauer und Betriebsschlosser im Hauptjob Es bleibt eine der spannendsten Begegnungen an diesem Freitagabend für Frank Hagedorn und seinen Beifahrer Andreas Körner. Die beiden Teilzeitkräfte des Ordnungsamtes Sassenberg sind auf Stadtstreife. Zum ersten Mal müssen sie dabei auch die Ausgangsbeschränkungen kontrollieren. Mit Dienstbeginn um 20 Uhr durften Körner, im Hauptjob Elektromaschinenbauer, und Hagedorn, sonst Betriebsschlosser, noch gute Nachrichten verteilen. Sie brachten die Bescheide vom Gesundheitsamt herum, in denen es heißt, dass zuvor Corona-Positive und deren Kontaktpersonen die Quarantäne verlassen dürfen.