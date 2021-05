„Ich will wieder auf die Bühne, ich will wieder spielen“ flüsterte Sandra Hartmann ihrem Schauspielkollegen Ludger Voß zu, „nicht digital, sondern vor echtem Publikum“. Seit gut 100 Jahren unterhält die Laienspielschar Sassenberg alljährlich ihr Publikum mit einem plattdeutschen Schwank. Im letzten Jahr machte nicht nur das SARS-CoV-2-Virus einen Strich durch die Rechnung, auch ihre langjährige Spielstätte stand der Theatertruppe nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Suche nach einer neuen Örtlichkeit für ihre Aufführungen ist die Laienspielschar zurzeit optimistisch, laufen die Gespräche doch recht vielversprechend, heißt es in der Pressemitteilung.

Da Räumlichkeiten mit Bühne in Sassenberg rar gesät sind, braucht die Laienspielschar eine neue mobile Bühne. Einen Teil der „angepeilten“ Kosten von ungefähr 13 000 Euro für diese Bühne kam Anfang des Jahres durch eine Schwarmfinanzierung zusammen.

Auch Narren wurden durch Corona ausgebremst

Nicht nur die Mimen wurden durch das Corona-Virus ausgebremst, auch die Narren der Hesselstadt konnten keine normale Karnevalssession feiern. Um etwas närrische Stimmung in die Sassenberger Häuser zu bringen, boten die Karnevalisten des KCK Sassenberg Ende Januar „ Karneval in Tüten“ an. Für 9,99 Euro konnten diese Tüten, die mit allerlei Süßem, Herzhaftem, Hochprozentigem und diversen närrischen Kleinigkeiten gefüllt waren, bestellt werden. Am 6. Februar wurden die Tüten dann vom KCK-Komitee verteilt.

Dank der Unterstützung des Kempermarktes, Wiltmann und des Partyservice Robert Schräder blieb bei der Aktion ein hübsches Sümmchen über: 777 Euro kamen durch die Karnevalstüten zusammen. Auf Wunsch von Sassenbergs Prinzenpaar, Prinz Lui I. und Prinzessin Babsy I., wurde dieser Betrag nun an die Laienspielschar für ihre neue Bühne übergeben. „Davon hat letztendlich jeder Sassenberger etwas, wenn er eine Aufführung der Theaterleute besucht“ sagte Prinz Lui I.. Ob die Möglichkeit eines Theaterbesuchs noch in diesem Jahr besteht, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Dafür müsste die Laienspielschar schon bald mit den Proben anfangen dürfen, und danach sieht es derzeit nicht aus. Mit der Spende des KCK ist der Theaterverein der neuen Bühne „ein großes Stück näher gekommen. Ganz reicht es noch nicht“, so Ludger Voß. Über weitere Unterstützung würde sich die Laienspielschar Sassenberg daher sehr freuen.