Willkommen im „Weihnachtsdorf“

Bei Temperaturen um die Null Grad wurde es den Gästen beim siebten Sendenhorster Weihnachtsmarkt doch ganz warm. Das auf dem Rathausplatz liebevoll hergerichtete „Weihnachtsdorf“ erstrahlte in gemütlichen warmen Farben und füllte sich schon in den frühen Samstagabendstunden so sehr, dass es gleich gar nicht mehr so kalt war. Dort ließen es sich die Besucher bei Glühwein sowie bei süßen und herzhaften Leckereien gut gehen.

Die Besucher waren bester Laune. Foto: Benedikt Stasch

Der „Verein für „Sendenhorster Brauchtums & Weihnachtstraditionen“ war schon mit dem Auftakt am Freitagabend mehr als zufrieden. „Das war der beste Freitag, den wir in all den Jahren je hatten und das ohne großartiges Programm“, sagt der Vorsitzende Markus Lingnau. Auch viele Gäste von außerhalb habe man begrüßen dürfen, berichtet er, zum Beispiel aus Rheda-Wiedenbrück oder aus dem Sauerland. „Das waren zumeist Besucher aus dem St.-Josef-Stift, die vom Markt gehört hatten und spontan vorbeigekommen sind“, so Lingnau.

Für Speisen und Getränke war bestens gesorgt. Foto: Benedikt Stasch

Bis 22.30 Uhr wurde zum Auftakt auf dem Weihnachtsmarkt gezaubert, der als einziger Markt in der näheren Umgebung so lange geöffnet habe. Am Samstag öffneten die Organisatoren die Pforten gar bis 24 Uhr. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier im Umkreis haben“, erklärte Markus Lingnau. Ein glückliches Händchen bewiesen die Organisatoren auch bei der Terminwahl in diesem Jahr. Statt am zweiten Adventswochenende wählte man in diesem Jahr das dritte Wochenende im Dezember, das mit dem deutlich besseren Wetter aufwartete.

Auch in diesem Jahr bestand der Weihnachtsmarkt wieder aus 13 Ständen mit den altbekannten Gesichtern aus den vergangenen Jahren. Größer solle der Markt auch nicht werden, damit der Weihnachtsdorf-Charakter nicht verloren gehe. Man wolle lieber Event-orientiert arbeiten.

Prost! Foto: Benedikt Stasch

Das 19-köpfige Organisationsteam hatte sich wieder einiges einfallen lassen. Am Freitag gab es eine Happy-Hour an allen Essensständen und einen Auftritt des Männertrios. Das Programm am Samstag eröffnete der Fanfarenzug mit einer halbstündigen Show. Anschließend unterhielten ein Feuerspucker und das „Soloprojekt on Stage“ mit Christina Böckmann, Katrin Keppeler und Ina Malkemper die Gäste, die außerdem vom „Weihnachtsmann“ für Erwachsene versorgt wurden.

Die Kinder mussten sich bis zum Sonntagnachmittag gedulden, an dem der Weihnachtsmann auch für sie einige Überraschungen dabei hatte. Anschließend stiegen die Hip-Hop-Girls „Bühnencrasher“ auf die Bühne, und es wurden traditionsgemäß Weihnachtsbäume versteigert. Den großen Abschluss machte die Verlosung der Tombola, bei der es unter anderem zwei Reisen und ein Grillbüfett für 20 Personen zu gewinnen gab. Die Gewinner werden auf https://www.weihnachtsmarkt-sendenhorst.de bekanntgegeben.

Und auch für das kommende Jahr haben die Organisatoren bereits Ideen: Eine Show mit Neonlichtern soll es geben. Alle zwei Wochen hatte sich der Verein seit September getroffen, um den dreitägigen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Die Belohnung dafür war der mehr als gut gefüllte Rathausplatz mit viel vorweihnachtlicher Freude.