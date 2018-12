Dass man in einer Backstube nicht nur arbeiten, sondern auch wunderbar feiern kann, erlebten Schüler der Ludgerusschule. Bäckermeister Mike Lömke hatte die Klasse 2b nebst Eltern und Lehrerin Andrea Oelkers-Klees dazu eingeladen, ihre Weihnachtsfeier in seiner Backstube zu feiern.

Zur Begrüßung bedankten sich die Kinder beim Bäckermeister mit einem Lied. „In der Weihnachtsbäckerei“, schmetterten die Schüler, die von Mike Lömke mit Schürzen und Bäckermützen ausgestattet worden waren. Denn die Plätzchen zum Fest durften die Kinder selber backen.

Es wurde geknetet, geformt und ausgestochen was der Teig hergab. Dann lag betörender Plätzchenduft in der Luft. An festlich geschmückten Tischen überzeugten sich die Eltern vom Backtalent ihrer Kinder.