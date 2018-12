„Wahnsinn, wir sind überwältigt, dass auch in diesem Jahr so viele gekommen sind, um mit uns zu singen“, begrüßte Martin Pälmke als Vorsitzender des Heimatvereins die Gäste, die der Einladung zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen gefolgt waren. Während es sich die Kinder in den ersten Reihen auf Kissen gemütlich gemacht hatten, verteilten sich die Erwachsenen bis in den letzten Winkel des Ludgerushauses.

Zuvor hatte dort eine Familienmesse, die von Eva Maria Jansen und Markus Hoffmeister gestaltet worden war, stattgefunden. Letztgenannter setzte sich nicht nur anlässlich des Singens im Rudel ans Klavier, sondern erzählte den Gästen, wie es im Hause Hoffmeister zur Weihnachtszeit in den 1970-er Jahren vonstatten gegangen war. Vom Warten im Wäschekeller, in dem es nach „OMO“ roch, von verheißungsvoll verschlossenen Türen und von der Erzählung seines Vaters, die in jedem Jahr mit den Worten „Es begab sich zu jener Zeit. . .“ begann und für die Kinder immer Höhepunkt des Weihnachtsfestes war.

Begrüßt und begleitet wurden sie von Martin Pälmke, Beate Terbaum, Ulla Brinkschulte Kirsten Rehbaum, Henning Rehbaum und Markus Hoffmeister. Foto: Christiane Husmann

So in Stimmung gebracht, stimmten die Sänger das erste Lied an, dessen Text auf eine große Leinwand projiziert wurde. Auf instrumentale Begleitung mussten sie dabei nicht verzichten: Beate Terbaum und Kirsten Rehbaum sorgten mit ihren Akkordeons für den musikalischen Hintergrund. Als Einstimmer und Vorsänger bewährten sich Ulla Brinkschulte und Henning Rehbaum. „Wir sagen euch an, den lieben Advent“, stimmten die vielen Sänger gemeinsam an. Ob „Dicke rote Kerzen“ oder „Oh Tannenbaum“: Die meist bekannten Lieder wurden mit Inbrunst gesungen. „Bestimmt hört man uns bis nach Münster“, meinte Henning Rehbaum. „Durchaus möglich“, mag sich der eine oder andere ambitionierte Sänger gedacht haben, der sich auch über eine Bewirtung mit Glühwein und Kaltgetränken freute, die der Kartenclub von Maria Roer übernommen hatte.

Als mit dem Lied „Stille Nacht“ allmählich wieder Ruhe ins Ludgerushaus Einzug hielt, wünschte Martin Pälmke allen Sängern ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Viele der Besucher ließen es sich nicht nehmen, eine Spende für die Innenrenovierung der Ludgeruskirche im dafür aufgestellten Sparschwein zu entrichten. „Wer weiß, vielleicht findet das nächste Singen im Rudel ja schon in der neugestalteten Kirche statt“, mutmaßte der Heimatvereinsvorsitzende und mischte sich unter die vielen Gäste, die noch eine Weile beisammen blieben.