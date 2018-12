Ein Engel für Obdachlose

Es ist wieder Sonntagmittag. Elke Dokus macht sich auf den Weg nach Münster. Im Kofferraum ein Bollerwagen gefüllt mit belegten Brötchen, Brot, Kuchen, Obst und ganz viel Kaffee. Damit ziehen sie und ihre Helfer durch Münsters Innenstadt, um die Obdachlosen mit Lebensmittel zu versorgen. Die kleine Gruppe wird dort schon von den etwa 40 Bedürftigen erwartet, denn für die meisten ist es die erste- und wahrscheinlich auch einzige- Mahlzeit des Tages, erklärt Marion Pumpe von der plattdeutschen Theatergruppe „Dröget Schnüffelken“, die die Obdachlosenhilfe von Elke Dokus mit 500 Euro unterstützt.

Neben der Verteilung von Essen und Getränken werden die Bedürftigen mit Kleidung, Schlafsäcken, Isomatten und Sonstigem versorgt. Gerade jetzt im Winter ist der Bedarf an warmer Kleidung sehr groß. Das Team erkundigt sich daher bei den sonntäglichen Rundgängen, was gerade benötigt wird und besorgen es dann in der Regel auch. Auch schwierige Wünsche wie warme Damenschuhe in Größe 43 konnten günstig besorgt werden. „Es hat zwar ein paar Wochen gedauert, aber der Zufall hat geholfen. Eine Obdachlose kann sich nun über warme Schuhe freuen“, berichtet Miri, eine Aktive aus der Gruppe von Elke Dokus. Sie selbst hat vor einigen Jahren auf der Straße gelebt. Jetzt möchte sie mit ihrer Mithilfe das Zurückgeben, was sie damals bekommen hat.

Die Backwaren werden von der Sendenhorster Bäckerei Stadtmann gespendet. Finanzielle Unterstützung hat die Gruppe, die sich „Friends of the homeless“ nennt, bisher nicht. Alle Einkäufe wie Aufschnitt, Kaffee sowie die besonderen Anschaffungen werden aus privater Tasche von Elke Dokus bezahlt.

Als die plattdeutsche Theatergruppe von diesem besonderen Einsatz und der Hilfsbereitschaft erfahren hat, war schnell klar, dass sie dieses Projekt unterstützen möchte. So wurden Elke Dokus und Miri zu einer Probe des neuen Stückes eingeladen, und ihnen wurde in diesem Rahmen die Spende überreicht. Überglücklich nahmen die beiden Frauen den symbolischen Scheck entgegen. „Wir planen eine kleine Weihnachtsfeier für die Obdachlosen. Da werden wir eine leckere heiße Suppe, selbst gebackene Muffins und Handschuhe im Gepäck haben. An denen fehlt es momentan ganz dringend“, erklärt Elke Dokus den Schauspielern. Durch die Spende kann sie nun auch mal größere Anschaffungen tätigen, die sonst den Rahmen der privaten Möglichkeiten sprengen würde. Und auch nächstes Jahr werden Elke Dokus und ihr Team bei Wind und Wetter sonntags in Münsters Innenstadt anzutreffen sein. Mit Brötchen und viel heißem Kaffee im Gepäck.