Eine kleine Abordnung des SPD-Ortsvereins besuchte am Dienstag die Ausgabestelle der Tafel an der Hoetmarer Straße. Im Gepäck hatten die Genossen dabei Kaffee und Schokolade. „Das kommt gerade zur rechten Zeit“, freut sich das Helferteam. Kaffee gibt es in der Ausgabestelle in der Regel nicht. Doch vor Feiertagen sei es schön, die Kunden auch damit versorgen zu können. Der eigentliche Grund für den Besuch der Kommunalpolitiker lag aber darin, sich über die Arbeit und die Anliegen der Sendenhorster Ausgabestelle zu informieren. Und dabei erhielten die SPD-Vertreter doch ein sehr positives Feedback.

40 bis 50 Helfer teilen sich die Arbeit in der Ausgabestelle an der Hoetmarer Straße. Und viel zu tun gibt es an den Ausgabetagen immer, beschreiben die Helfer. Es wird sortiert und gepackt. Und einige Fahrer holen am Ausgabetag selbst auch immer noch Backwaren oder frische Lebensmittel bei Spendern ab, die sich an der Aktion beteiligen. Dass dabei auch schon mal kartonweise Gemüse in den Spenden landet, die direkt entsorgt werden müssen, sei zwar nicht schön, hinge aber sicher auch damit zusammen, dass es sich nun einmal oft um Ware handelt, die eben nicht mehr ganz taufrisch ist. Doch ehe alles von vornherein im Abfall-Container landet, könnte vieles oft doch noch verwendet werden, beschreibt Manfred Weng im Namen des Teams. Weng kann bei der Organisation der Einsätze auf etliche Helfer zurückgreifen. Zum Stammteam kommen bei besonderen Aktion wie zum Beispiel „Kauf zwei – spende eins“ sogar noch weitere Mitstreiter hinzu. „Zwei oder drei machen sich außerdem ein Mal in der Woche auf den Weg, um die Kollegen in Ennigerloh zu unterstützen. Die Ausgabestelle in Sendenhorst sei ja eine Filiale der Tafel Ennigerloh, berichtet er.

In Sendenhorst werden derzeit etwa 50 Bedarfsgemeinschaften versorgt. „Da wir in letzter Zeit aber immer weniger Einzelpersonen, dafür aber teilweise sehr große Familien versorgen, erreichen wir etwa 170 Personen wöchentlich, die wir mit diesen Lebensmitteln unterstützen. Es habe sich aber in letzter Zeit abgezeichnet, dass immer weniger Senioren, die eigentlich Anspruch hätten, die Tafel aufsuchten. Das liege sicher auch an dem großen Andrang, der teilweise herrsche. „Dabei sorgen wir schon dafür, dass Senioren, Kranke oder Schwangere vorgezogen werden und in Ruhe nach Lebensmitteln schauen können“, erklärt Weng.

Mit den Rahmenbedingungen, die die Helfer in Sendenhorst zur Verfügung gestellt bekommen, seien sie zufrieden, erfuhren die Vertreter der SPD. „Wir sind froh, dass wir diesen großen Raum hier kostenfrei nutzen können“, erklären sie. Organisatorisch klappe alles gut. Nur so ab und zu, wenn das Gesundheitsamt die eine oder andere Spende aus dem Verkehr ziehe, löst das bei den Helfern Kopfschütteln aus. Denn warum sie selbst gemachte Marmelade nicht verteilen dürfen, das mag so mancher nicht nachvollziehen. Der mitgebrachte Kaffee hingegen sorgt da für keinerlei Probleme.