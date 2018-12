Herausforderungen meistern

In kleinem Kreis hielt die Musikschule Muko am Mittwochabend in den eigenen Räumen „Auf der Geist“ ihre jährliche Mitgliederversammlung ab. Diese verlief gemütlich und harmonisch, zeigte aber auch Entwicklungen auf, denen sich der Vorstand stellen muss. „Wir werden an einigen Stellschrauben drehen“, kündigte der Vorsitzende Matthias Greifenberg an. Dieser wurde genauso wie Matthias Everding als zweiter Vorsitzender und Ralf Schomacher als Schriftführer in seinem Amt bestätigt. Renate Heßeler wurde in den Beirat gewählt.

Zunächst gab Matthias Greifenberg einen Rückblick auf einige Highlights aus dem Jahr 2017 und zeigte auf, was die Muko neben dem alltäglichen Musikunterricht bewegte. Ein großer Erfolg sei das Projekt „One World One Stage“ gewesen, das geflüchteten Künstler eine Bühne bietet. „Die Gäste, die Künstler und wir haben in diesem Projekt viel Kultur und Austausch erleben können“, blickt Greifenberg zurück und freute sich über die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kulturbüro „Stadt der Stimmen“, dem Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen und der zuständigen Ansprechpartnerin der Stadt Sendenhorst. Das Programm wurde für die Veranstaltungsflyer in fünf verschiedene Sprachen übersetzt, so dass man ein breites internationales Publikum erreicht habe.

Im Jahr 2019 wolle man im Rahmen der Kinderkulturwoche Workshops für die Erzieherinnen und Erzieher anbieten, um diesen neue Elemente mit auf den Weg zu geben und zu unterstützen.

Auch das 25. Sowieso-Fest sei 2017 erfolgreich über die Bühne gegangen, jedoch vorerst zum letzten Mal. „Wir werden sehen, ob es noch einmal auflebt und wenn ja, in welcher Form,“ sagte Matthias Greifenberg zu Gesprächen, die er dazu führen wird.

Ein erfolgreicher Jahresabschluss war die Konzertreihe „Candle Light Grooves“ in Kooperation mit dem Kulturbüro „Stadt der Stimmen“, die im Jahr 2019 wiederaufleben soll. „Es gibt viele Künstler, die in Sendenhorst ihre Wurzel haben und musikalisch einen großartigen Weg gegangen sind. Diesen möchten wir hier eine Bühne geben“, sagte Matthias Greifenberg.

2017 war aber auch der Auftakt für etwas Neues: Die Kinder- und Jugendkunstschule „KreAktiv“ machte mit einigen Angeboten ihre ersten Gehversuche. Um das Projekt weiter voran zu bringen ist seit Mitte dieses Jahres die 24-jährige Carina Hindersmann ein Teil des Muko-Teams. „Carina passt hier als Typ super hin“, sind sich alle einig. Im Jahr 2018 konnte sie bereits erste Kurse aus verschiedenen Sparten, wie Musik, Tanz, Theater und Kunst auf die Beine stellen, die bereits gut angenommen wurden.

„Wir wollen die verschiedenen Sparten nun weiter mit Leben füllen und uns breiter aufstellen“, sagte Matthias Greifenberg. Der Musikbereich sei das Zugpferd der Kinder- und Jugendkunstschule und das Programm eine Ergänzung zum Alltagsgeschäft stellte er heraus. Man wolle auch keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten von Gruppen und Vereinen der Stadt bilden, sondern die Interessen für fehlende Angebote herausfiltern und schauen, wo die Muko unterstützen kann und Kooperationen möglich sind. So habe es bereits Gespräche mit Verantwortlichen der Pfadfinder und des „Sozial-Zentrums Fels“ gegeben.

„Wir möchten uns breiter aufstellen und auch eine neue Klientel erreichen“, gab Matthias Greifenberg die Richtung für 2019 vor. Dies sei in Anbetracht der Schülerzahlen und mit Blick auf den Kassenbericht notwendig. Hatte man im April 2012 noch eine Gesamtzahl von 716 Schülern, waren es im April 2018 nur noch 401 Schüler. „Die Schulreform zu G8 ist daran nicht unschuldig und hat sehr viele Strukturen von Vereinen und Schulen zerstört“, sagte der wiedergewählte Matthias Everding. Mit der Rückkehr zu G9 könne man diese Strukturen wiederaufbauen, was jedoch Zeit benötige. Es sei aber auch Potenzial in anderen Altersklassen zu erkennen: Das Interesse an Angeboten scheint bei den 48- bis 57-Jährigen durchaus vorhanden. Die bestehenden Angebote müssen an diese Gruppe herangetragen werden, aber auch neue geschaffen werden.

Mit Hochdruck soll in den kommenden Wochen an der Anerkennung für Strukturförderung gearbeitet werden. „Das ist unsere erste Priorität – jetzt und Anfang des Jahres. Dabei geht es um Summen, die die Muko absichern“, so Matthias Greifenberg. Die Mitgliederversammlung für das Jahr 2018, da waren sich alle einig, soll bereits im Frühjahr stattfinden und mit ersten neuen Erkenntnissen aufwarten. „Wir sehen das als Herausforderung“, geht das Muko-Team mit großer Motivation und vielen Ideen in das Jahr 2019. Denn für alle Beteiligten, das wurde an diesem Abend deutlich, ist die Muko nicht nur Musikschule, sondern auch Leidenschaft.