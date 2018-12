„Oh Mann, ein Saunahut“

Und dann muss sie erneut herzlich lachen. „Das ist total verrückt. Es gibt keine Hüte, die ich noch nicht gemacht habe. Außer einen Saunahut.“

Bis vor wenigen Minuten kannte Ursula Pälmke, die das kleine Hutfachgeschäft an der Oststraße 22 betreibt, auch noch gar keinen Saunahut. Doch dann betritt ein Sendenhorster im mittleren Alter das Geschäft. „Ich suche einen Saunahut.“ Ein ernstes Stirnrunzeln bei der Putzmacher-Meisterin, wie das noch hieß, als sie am 17. Juli 1956 ihre Meisterprüfung abgelegt hat. Da war der Autor dieser Zeilen übrigens noch nicht einmal geboren.

Der Kunde mit dem Saunahut ist gut vorbereitet. Er packt sein Smartphone aus und zeigt der „Meisterin im Modisten-Handwerk“, wie der Beruf heute genannt wird, auf einer einschlägigen Internet-Seite, was ein Saunahut ist und wie er aussieht. „Saunahüte sind heute der Hit“, sagt der Mann. Und sie hätten eine wichtige Funktion: Sie kühlten – vereinfacht ausgedrückt – den Kopf, so dass sich das Blut im Körper beim Sitzen für das Schwitzen wieder gleichmäßig im Körper verteilt. „Ich könnte den Hut auch im Internet bestellen. Aber das will ich nicht“, sagt der Sendenhorster. Er hat bei Ursula Pälmke schon mal einen Wanderhut gekauft. Und der sei heute immer noch gut. Zudem: „Kauf am Ort“ sei seine Devise – wenn das denn möglich ist. Schließlich sind sich der Kunde und die Hutmacherin über den Saunahut – dunkelblau – einig. Und auch über den Preis. „Ich mache ihnen einen“, verspricht Ursula Pälmke. In ein Paar Tagen sei er fertig.

Doch der Saunahut beschäftigt die Sendenhorsterin auch nachher noch. „Oh Mann“, sagt sie, „so einen Kunden hatte ich auch noch nie.“ Der Saunahut geht ihr auch im weiteren Gespräch nicht aus dem Kopf, den sie zwischenzeitlich auch schüttelt. „In meinem Alter ein Saunahut. Na, dann werde ich mal so einen machen. Es gibt halt immer etwas Neues.“

Ursula Pälmke hat ihr Geschäft in Sendenhorst im Jahr 1956 eröffnet. Einige der festlichen Fascinator-Hüte für Frauen auf dem Ständer in dem kleinen Laden könnten fast aus der Zeit stammen. Das stimmt aber nicht. „Die Dinge von damals werden immer mal wieder modern“, weiß die Putzmacher-Meisterin.

Der Hut habe für die elegante Frau früher einfach dazu gehört. Und auch für Männer. „Jeder trug hier einen Hut“, blickt die kleine Frau zurück. Heute würden Hüte bei besonderen Anlässen getragen – und dafür bei Ursula Pälmke geordert. „Ich habe immer besondere Hüte gemacht“, erklärt sie. Da es nur noch wenige Werkstätten in der Region gebe, in denen Hüte in Handarbeit hergestellt werden, sei ihr Kundenkreis weit gestreut.

Heute tragen – völlig unabhängig vom Saunahut – elegante Männer Hüte, und das zu Mantel und Anzug. Dagegen sind die Schützenhüte ein jährliches Saisongeschäft, das aber in Westfalen durchaus gut läuft.

In den vergangenen Jahren ist es ruhiger geworden im Hutmacherin-Geschäft. Natürlich hat der Internet-Handel damit zu tun. Aber auch ein verändertes Mode-Bewusstsein. „Heute tragen ja alle Jeans und diese Mützen mit Bommeln“, sagt Ursula Pälmke. Es gibt sie natürlich noch – die Träger und Trägerinnen der gefilzten, gedämpften und geformten Hüte. Aber sie sind halt kontinuierlich weniger geworden, weiß Ursula Pälmke.

Kopfbedeckungen machen müsste sie, die früher „Tag und Nacht gearbeitet hat“ – rein altersmäßig natürlich schon lange nicht mehr. Und von den kleinen Laden leben: Das ginge heute auch nicht mehr. „Ich habe ja nicht die Preise wie in Berlin oder auch in Münster“, erklärt die Sendenhorsterin. „Ich könnte auch keine Hilfe bezahlen.“

Das Geschäft und die Hutmacherei wird sie weiter betreiben, „so lange der Herrgott mich lässt“. Es hat ihr immer Spaß gemacht, und das tut es auch noch jetzt. „Aber heute mache ich noch das, was sein muss.“ Der Laden ist voll – auch mit zugekauften Hüten. „Jeder findet einen“, ist Ursula Pälmke überzeugt. Und Bestellungen nimmt sie natürlich auch noch an.

Und vielleicht wird der Saunahut aus der Werkstatt Pälmke ja ein echter Hit. Er ist jedenfalls handgemacht und keine Billigware aus Fernost. Und er hält wahrscheinlich ewig.