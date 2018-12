Von Hoffnung, Trost und Heiligen

Oft werden sie nur flüchtig wahrgenommen. Sie stehen an Straßen, auf denen man im Auto sitzend schnell von A nach B gelangen möchte – Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen, die vor vielen Jahren nicht nur kunstvoll gestaltet wurden, sondern über die es auch viele interessante Geschichten zu erzählen gibt. Dank einer Idee des Künstlers und Architekten Gerald Konert und des ambitionierten Einsatzes des Albersloher Heimatvereins werden nun viele dieser Bauwerke stimmungsvoll illuminiert und deren geschichtlicher Hintergrund wird wieder in den Fokus gerückt.

„Göttliches Herz Jesu, bekehre die Sünder, errette die Sterbenden, befreie die armen Seelen im Fegefeuer – 300 Tage Ablaß“, ist in das Podest des Bildstocks am Hof Große Perdekamp gemeißelt. Der Bildstock an der L 586 von Albersloh nach Münster ist im Jahre 1928 von der Familie Klostermann errichtet worden, die bis 1962 Eigentümerin des Hofes war. Dies und vieles mehr zur Geschichte der kleinen Kapelle erzählt ein Hinweisschild, das jetzt vom Albersloher Heimatverein dort aufgestellt wurde.

Auch, dass die Familie Klostermann im zweiten Weltkrieg drei Söhne verlor. Eine tragische Familiengeschichte, auf die derzeit drei Stelen aufmerksam machen sollen, die von Willi Berheide und seinen Helfern nach einer Idee von Gerald Konert aufgestellt wurden. Der Ehrenvorsitzende des Albersloher Heimatvereins hatte sich alle Mühe gemacht, die Holzbalken möglichst lotrecht neben der Kapelle einzustielen. „Ich hatte mich pingelig mit der Wasserwaage an die Arbeit gemacht“, lacht Willi Berheide, dessen Bemühungen nur kurze Zeit später verworfen werden sollten. Nicht gerade, sondern eher „gebeugt“ sollten die Holzstelen, die im Übrigen aus dem benachbarten Altgebälk des Hofes Vogelsang stammen, wirken. Gerald Konert hatte sich an der Statur „Der Gestürzte“ des Künstlers Wilhelm Lehmbruck orientiert, die das durch Krieg verursachte Leiden thematisiert.

Beim Erzählen über die Geschichte des Bildstocks kommt man von „Höcksken auf Stöckchen“. So weiß Willi Berheide aus Aufzeichnungen, dass auf dem heutigen Hof Große Perdekamp damals auch die Kapelle St. Mariae zur Emmer stand, die erstmals am 29. März 1280 Erwähnung findet und eine lange Geschichte hat. Zu der gehört, dass sie eng mit dem Evangelium von der Wanderung der Jünger nach Emmaus verknüpft sein soll. „Es heißt, das Dorf Emmaus länge genau so weit entfernt von Jerusalem wie die Emmerkapelle vom Münsteraner Dom“, fasst Willi Berheide aus Aufzeichnungen zusammen. Laut Geschichte sollen das etwa elf Kilometer sein. Dort, wo die Emmerkapelle 1855 abgerissen wurde, steht heute ein Hofkreuz.

Mit relativ einfachen Mitteln einen beeindruckenden Effekt erzielen – das ist dem Albersloher Heimatverein bei der Bildstockaktion wohl gelungen. Betrieben durch Autobatterien werden die symbolträchtigen Bauwerke in der dunklen Jahreszeit angestrahlt und ihre Schönheit beleuchtet. Das ist dem Architekten Gerald Konert ein Anliegen, der damit dem Schrifttum „Alt-Westfalen“ etwas entgegen setzten möchte, in dem es heißt: „Westfalen steht bei vielen in dem Rufe eines Landes anspruchsloser Bauweise“, die sich durch wortkarge Schmucklosigkeit, schwerfällig, ernst, bedächtig und schwermütig auszeichne und auf äußeren Schmuck keinen Wert lege. Diese Aussage aus alter Schrift möchte der Architekt mit der Illuminierung der kunstvollen Bildstöcke entkräften. Und wenn man die in der Dunkelheit beleuchteten Bauwerke betrachtet, darf man den Versuch wohl als gelungen bezeichnen.

Auch der Sendenhorster Heimatverein beteiligt sich mittlerweile an der Bildstockaktion. Elfriede Schürmann, Ludwig Schmülling und Josef Strohbücker von der „Volkstanzgruppe mit Plattdeutschem Krink“ haben sich mit Willi Berheide und Willi Haubrock getroffen, um auch in Sendenhorst drei Kapellen zu beleuchten. „Das ist eine tolle Idee, die wir gerne aufgreifen möchten“, sagt Josef Strohbücker. Also wird nicht lange gefackelt und schon kurze Zeit später leuchten die Kapellen. Und genauso schnell wissen die Sendenhorster einige mit den Bauwerken verknüpfte Geschichten zu erzählen. Auch die vom ehemalige Pfarrer Dünnewald, der sich bei der Anbetung der vielen Heiligen gerne einer Abkürzung bedient habe: „Heiliger Serafin, heiliger Pankratius, heiliger Heetwieduwuss …“ zitiert Ludwig Schmülling den humorvollen Geistlichen.

Ob nun mehrere Hundert oder nur ein paar Jahrzehnte alt: Um die Bildstöcke ranken sich viele interessante Geschichten, die nun nach und nach wieder beleuchtet, also ans Licht gebracht werden sollen.