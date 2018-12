Am 5. und 6. Januar ist es soweit: Die Sternsinger bringen den Segen zu den Menschen in Sendenhorst und Albersloh. In Albersloh hat bereits das erste Vorbereitungstreffen mit einigen Sternsingern stattgefunden. Besonders der Film „Willi in Peru“ gab einen Einblick in verschiedene Projekte zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im diesjährigen Beilspielland, die durch die Gelder der Sternsingeraktion unterstützt werden, berichtet Mitorganisatorin Judith Seebröker. Auch ein paar praktische Infos, unter anderem zu den Kostümen und zum Ablauf der Aktion fehlten nicht.

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ ist das Motto der Aktion Anfang des Jahres. Im Mittelpunkt stehen Kinder mit Behinderungen. Dabei erfahren die Sternsinger am Beispielland Peru, was es bedeutet, dort als Kind in großer Armut mit einer Behinderung aufzuwachsen.

Wer als Sternsinger noch gerne mitmachen möchte, kann am morgigen Samstag um 10.30 Uhr zum zweiten Vorbereitungstreffen ins Ludgerushaus kommen. „Ein paar große oder kleine Gruppen zusätzlich sind herzlich willkommen“, schreibt Judith Seebröker. Familien, die für eine Albersloher Gruppe am 5. oder 6. Januar kochen möchten oder die die Sternsinger am 5. Januar durch die Bauerschaften fahren können, sollten sich telefonisch bei Jens Bruland, ✆0 25 35/380 melden. Das Vorbereitungsteam freut sich auf die Unterstützung.

Im Sendenhorster Gemeindeteil findet das Vorbereitungstreffen mit allen wichtigen Informationen zur Aktion selbst und zu ihrem Ablauf am Mittwoch, 2. Januar, um 10 Uhr im Jugendheim statt. Tobias Tiedeken nimmt für das Organisationsteam gerne noch Anmeldungen von Gruppen unter ✆ 0 25 26/9 38 84 97 oder tiedeken-t@Bistum-muenster.de entgegen.