Drei Frauen haben eine Passion

Jolanta Kubaczynska (55), Helena Jarosz (35) und Carolin Mühlenhöver (17) gehören drei Generationen an. Gemeinsam ist ihnen ihre Berufung für die Pflege. Ob ihnen die Pflege in den Genen liegt – wer weiß? Auf jeden Fall hat Jolanta Kubaczynska die Begeisterung für diesen Beruf an ihre Tochter Helena Jarosz weitergegeben und diese wiederum an ihre Tochter Carolin. Und wenn man ihnen zuhört, ist es auch kein Zufall, dass Mutter, Tochter und Enkelin im St.-Josef-Stift arbeiten.

Rückblende. Im oberschlesischen Cosel aufgewachsen, beginnt Jolanta Kubaczynska 1978 eine Ausbildung in der Pflege. Ihre Motivation: „Als Kind hatte ich eine schwere Sepsis. Im Krankenhaus durfte ich meine Eltern wochenlang nicht sehen.“ Sie erfährt viel Unfreundlichkeit, aber auch Menschlichkeit durch eine Krankenschwester, die sie tröstet. „Das blieb hängen und war prägend.“

Noch während der Ausbildung bringt sie ihre Tochter Helena zur Welt, setzt die Ausbildung fort und schließt sie 1984 erfolgreich ab. Mittlerweile hatte sich der politische Wind in Polen gedreht, und die Familie flieht nach Deutschland. „Ich konnte nur ein paar Brocken Deutsch“, erinnert sich Jolanta Kubaczynska an den schweren Start damals.

Nach sieben Monaten Sprachkursus und dreieinhalb Monaten Arbeitslosigkeit dann die Chance: Im St.-Josef-Stift darf sie 1988 auf der Station A1 als Pflegehelferin anfangen. „Es ging um die Anerkennung meines polnischen Examens, aber im Vordergrund stand die Sprache. Die Kolleginnen und Kollegen haben mir vieles mit Händen und Füßen erklärt.“ Mit Disziplin und manchem Moment der Verzweiflung beißt sie sich durch dieses schwere Jahr der Bewährung. Wer sie heute in fehlerfreiem Deutsch erzählen hört, mag diesen Schlenker ihres Lebensweges kaum glauben.

Jolanta Kubaczynska arbeitet als Krankenschwester auf einer rheumatologischen Station weiter, Tochter Helena ist in dieser Zeit Schulkind. „Immer wenn ich aus der Schule kam und am Westtor an der A1 vorbeiging, winkten mir Mama und ihre Kolleginnen zu“, erzählt Helena Jarosz. „Ich erinnere mich, dass meine Mama immer gut drauf und zufrieden war. Einen Beruf mit so einer großen Zufriedenheit wollte ich auch.“

Es folgen ein Praktikum und Ferienjobs auf verschiedenen Stationen, dann ein Jahrespraktikum. Und dann wiederholt sich die Geschichte. Helena Jarosz wird schwanger, und es fehlt ihr ein einziger Praktikumsmonat als Zugangsvoraussetzung für die Pflegeausbildung. Die Pflegeschule zeigt sich kulant und hält ihr den Platz für die Zeit nach der Geburt von Carolin frei. Mit Hilfe der Familie bringt sie Kind, Ausbildung und den Einstieg in den Beruf unter einen Hut.

Mittlerweile ist Carolin in dem Alter, in dem die Berufswahl ansteht. Ein Beruf mit Kindern soll es sein, den Gesundheitsbereich konnte sie sich zunächst nicht vorstellen. Ein Praktikum auf der Station mit rheumakranken Kindern und ein Ferienjob als Betreuungshelferin auf einer operativen Station bringen aber einen Sinneswandel. „Ich habe mich auf den Stationen sehr wohl gefühlt und viel Lob und Bestätigung bekommen.“ Nach dem einjährigen Anerkennungspraktikum fürs Fachabi mit dem Schwerpunkt „Soziales und Gesundheit“ will sie nun eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin machen. „Das Praktikum hat für mich eine 180-Grad-Wende gebracht. Und der Weg zur Medizin steht mir später immer noch offen.“

Drei Frauen, drei unterschiedliche Wege in den Beruf. Die drei Lebenswege spiegeln wider, wie vielseitig der Beruf ist und Chancen eröffnet. „In der Pflege gibt es viele Möglichkeiten, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren“, nennt Jolanta Kubaczynska flexible Lösungen über Nachtdienste oder Teilzeitarbeit. Helena Jarosz schätzt an dem Beruf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Vor fünf Jahren machte sie die Ausbildung zur Praxisanleiterin. „Es macht mir große Freude, das Wissen in der Pflege so weiterzugeben, wie es im Idealfall umgesetzt wird.“ Dabei ist sie sich bewusst, dass eine Fachklinik einen anderen Rahmen für die Ausbildung und die tägliche Arbeit bietet als ein Akutkrankenhaus.

In der öffentlichen Diskussion zum Pflegenotstand und zum schlechten Image des Pflegeberufs sehen sie viel Unwissen. „Die Pflege hat sich sehr gewandelt: Früher verweilten manche Patienten wochen- und monatelang. Heute hilft uns die digitale Patientenakte, viel mehr Patienten zu versorgen, die wesentlich kürzer verweilen“, blickt Jolanta Kubaczynska zurück.

Die Pflege, da sind sich die drei Frauen einig, ist ein Beruf, in dem man viel gibt, aber auch sehr viel zurückbekommt. Und aus ihrer eigenen Erfahrung als polnische Krankenschwester mit anfangs wenig Deutschkenntnissen bricht Jolanta Kubaczynska eine Lanze für die Menschen, die in Deutschland Zuflucht und eine berufliche Chance suchen: „Beide Seiten können profitieren, wenn Menschen aus anderen Ländern und Kulturen die Sprache lernen und in der Pflegeausbildung eine Perspektive für sich finden.“