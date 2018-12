Nach einem Jahr voll belegt

Die Erweiterung des Reha-Zentrums am St.-Josef-Stift ist vor gut einem Jahr „ans Netz“ gegangen, und knapp zwölf Monate später sind schon alle 20 Patientengruppen am Start: Vollbelegung mit 180 stationären und 20 ambulanten Patienten, heißt es im Bericht der Einrichtung. Die Nachfrage nach Akut- und Reha-Behandlung aus einer Hand werde sehr nachgefragt.

Ein Schlüssel zum Erfolg liege in der Beibehaltung des kleinteiligen Konzepts. Bereits mit der Architektur wurde der Grundstein dafür gelegt, indem ein zweites Therapiezentrum, ein zweiter Pflegestützpunkt und ein zweites Restaurant gebaut wurden. Die Wege für die Patienten seien weiterhin kurz. Auch in doppelter Größe blieb es bei überschaubaren Zehner-Patientengruppen mit eigenem Bezugstherapeuten.

Das Team der Pflege wuchs von zwölf auf 24 Pflegende in Teil- und Vollzeit plus FSJ-Helfer. „Wir hatten ja schon Erfahrung und haben uns gemeinsam im Team Gedanken gemacht“, erzählt Pflegeleitung Ursula Coerdt-Binke. Das Startteam von 2012 habe eine große Verantwortung getragen, die neuen Mitarbeiter einzuarbeiten und ihnen das Einleben zu erleichtern. „Das haben sie toll gemacht.“

Zum Physiotherapeutenteam gehören jetzt 20 Bezugstherapeuten und vier Sportwissenschaftler. Zusätzlich wurde die Ergotherapie mit festen Therapeutinnen und Räumen vor Ort gestärkt. „Ich bin sehr froh, dass wir es trotz doppelter Größe und Patientenzahl geschafft haben, den privaten Charakter und die Zufriedenheit der Patienten zu erhalten. Davor hatten die Patienten, aber auch die Therapeuten größten Respekt“, sagt Therapieleitung Dr. Heike Horst. Innerhalb des Teams sei es wichtig gewesen, dass die Therapeuten ihren Platz finden mit ihrer jeweiligen individuellen Art.

Auch das Ärzteteam sei auf die doppelte Größe gewachsen. „Das Team hat die neuen Mitarbeiter kollegial an die Hand genommen“, so Chefarzt Dr. Hartmut Bork. Jeden Tag komme das Team einmal kurz zusammen, aber auch sonst gebe es immer die Möglichkeit, Dinge anzusprechen. „Wir haben viele nette, neue und fähige Kollegen dazubekommen. Die Rückmeldungen der Patienten sprechen für sich“, meint Oberärztin Sabine Hansmann. „Die Patienten sind begeistert vom Reha-Zentrum. Das ist eine tolle Motivation“, bestätigt Dr. Martina Krampe.

Auch das Restaurantteam um Simone Schwarzer geht den Service in den nunmehr zwei Restaurantbereichen beherzt an. „Der Vorteil ist, dass wir ja nicht von null auf hundert, sondern peu à peu gewachsen sind.“ Die Herausforderung sei dennoch größer geworden, weil die Patienten das Bedürfnis hätten, alle gleichzeitig zum Essen zu kommen und somit in kurzer Zeit ein großer Ansturm zu bewältigen sei.

Das Team der 20 Reinigungsmitarbeiterinnen von Stefanie Korte hatte den größten Wachstumsschub bereits, kurz bevor der Erweiterungsbau fertig war. „Viele der neuen Kolleginnen sind schon in der Phase der Baureinigung dazugekommen.“ Der Reinigungsdienst benötigte von Beginn an viele Mitarbeiterinnen, denn der zusätzliche Aufwand für Flure, Therapieräume und andere Bereiche sei nahezu identisch, unabhängig davon ob lediglich 20 oder 90 Patienten sie nutzten.