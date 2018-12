Der Minister und die Wasserleitungen

Das Jahr 2018 ist in wenigen Stunden passé. Und wenn um zwölf die Sektkorken knallen, wird manch einer sicher darüber nachdenken, was 2019 für ihn persönlich und für seine Familie und Freunde bringen wird. Die Redaktion der WN hat sich beim Blick in die Glaskugel dem gewidmet, was 2019 für die Stadt parat hält – oder auch nicht. Spannend wird’s auf jeden Fall – vielleicht.

Albersloh atmet im März auf: Mit dem Bau der neuen Wasserleitung mitten durch das Dorf ist der Lkw-Verkehr aus dem Ort verschwunden. Und auch sonst ist wenig los in Sachen Autoverkehr. „Albersloh Verke(h)rt“ und die BfA bitten die Mitarbeiter des Wasserwerks, die Arbeiten möglichst lange herauszuzögern. Vergeblich. Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum gelingt es nach der Fertigstellung der Wasserleitung aber, den stets agilen Landesverkehrsminister Hendrik Wüst ins Dorf zu holen. Der Minister und seine Entourage reisen an einem Sonntagmorgen an und stellen fest, dass in Albersloh gar keine Lkw fahren, weshalb nichts an der Straßenverkehrsordnung für das Dorf geändert werden müsse. Wüst empfiehlt aber, die Tempo-30-Zone rund um die Kirche wieder in Tempo 50 umzuwandeln, damit der Verkehr in Stoßzeiten zügiger abfließen kann. Nach einem schnellen Bier im Gasthof „Zur Post“ reist der Minister wieder ab.

Und zwar mit der Westfälischen Landes-Eisenbahn in Richtung Münster. Nach dem – vorläufigen – Planfeststellungsbeschluss für die Inbetriebnahme für den Personenverkehr im Februar setzt die WLE mehrmals täglich Personenzüge auf der Strecke ein, um die Menschen, die an der Schiene wohnen, an den Dauerbetrieb ab 2023 zu gewöhnen. Modernes Material steht aber noch nicht zur Verfügung, weshalb die alten WLE-Loks eingesetzt werden müssen, die alte IC-Wagen ziehen, die sich das Unternehmen von der Bahn ausgeliehen hat. Die Züge sind immer voll, auch deshalb, weil die Stadt in der Landesstraße 586 eine neue Wasserleitung vom Dorfkern bis in die Bauerschaft Rummler baut. „Albersloh Verke(h)rt“ und die BfA fordern, dass auch in allen anderen Landesstraßen im und rund um das Dorf neue Wasserleitungen gebaut werden, damit der Lkw-Verkehr umgeleitet werden muss. Die Brummis, die aus Polen, Litauen oder anderswo her ins Albersloher Gewerbegebiet fahren müssen, werden für die Zeit der Sperrung der L 586 auf Empfehlung von Straßen NRW von der Autobahn bei Ascheberg durch Rinkerode und Hiltrup über die Tiergartenheide und die Backhausstraße nach Albersloh umgeleitet. Das führt zwar zu einigen Unannehmlichkeiten, entlastet aber den Ortskern.

Dort kommt es im Sommer, der noch heißer ist als der des Jahres 2018 – seit Ende März hat es nicht mehr geregnet, und die Werse ist ausgetrocknet – zu erneuten Verkehrsbehinderungen. Und das deshalb, weil mit den Bauarbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus begonnen wird. Weil die Gewerbesteuern sprudeln, entschließt sich die Stadt, das Vorhaben vorzuziehen und sofort zu bauen. Die neue Feuerwache wird auf städtischen Grundstücken im Baugebiet Kohkamp errichtet, damit die Wege in diesen neuen Teil des Dorfes kürzer sind. Für die Nahversorgung der Nachbarn ist im Gerätehaus auch ein Tante-Emma-Laden untergebracht, der vom Spielmannszug der Feuerwehr betrieben wird. Doch zunächst muss eine größere Wasserleitung vom Dorf zum geplanten Gerätehaus durch die Bahnhofstraße und den Rohrlandweg verlegt werden, was eben zu den Verkehrsbehinderungen führt.

Während in Albersloh kräftig gebuddelt wird, stellt sich in Sendenhorst die Frage, wann es denn endlich etwas wird mit der Ortsumgehung. An einer sonntäglichen Bürgerversammlung zum Thema, die mangels großem Saal im Festzelt auf dem Lambertiplatz stattfindet, nimmt auch Landesverkehrsminister Hendrik Wüst teil. Und der bezweifelt, dass eine Umgehungsstraße überhaupt notwendig ist. Bei seiner morgendlichen Fahrt durch die Stadt habe er kaum Durchgangsverkehr festgestellt, bemerkt der Minister.