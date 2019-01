„Das ist schon dreist“, empört sich Willi Berheide vom Albersloher Heimatverein. Gleich mehrere der in der Weihnachtszeit illuminierten Bildstöcke und Wegekreuze stehen wieder im Dunklen. Nicht etwa, weil den Batterien der Saft ausgegangen ist, sondern weil Diebe die Strahler aus den selbst gebauten Beleuchtungskästen gestohlen haben.

„Wer macht denn so einen Mist?“, fragen sich Willi Ber­heide und seine Mitstreiter, die sich mit großem Einsatz auch in diesem Jahr dafür stark gemacht hatten, dass die sakralen Flurdenkmäler beleuchtet werden. An vier Bildstöcken beziehungsweise Wegekreuzen am Albersloher Weg und an einem Bildstock am Prozessionsweg machten sich die Langfinger zu schaffen. Willi Ber­heide ärgert sich: „Wenn die so dringend Strahler brauchten, hätten die auch einfach bei mir anschellen können.“

Der Heimatverein hat wegen der Diebstähle Anzeige bei der Polizei erstattet.