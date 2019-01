Die Feuerwehr hat eine relativ ruhige Silvesternacht verlebt, teilt Stadtbrandmeister Heinz Linnemann mit. Die Wehrleute mussten lediglich zu einem Kleinbrand an der Langenstraße ausrücken. Um kurz nach Mitternacht wurde der Löschzug dorthin gerufen. Ein Silvesterfeuerwerk hatte an der Straße Kartonagen in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von den Wehrleuten mit einem C-Rohr gelöscht. Der Einsatz war schnell beendet. Weit mehr zu tun hatte die Polizei im gesamten Kreis Warendorf. Rund 80 Einsätze hatten die Beamten zwischen dem Silvesterabend und Neujahrmorgen abzuarbeiten. Dabei ging es von Hilfeersuchen über verbale Streitigkeiten, Beleidigungen, unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern, Ruhestörungen und kleineren Bränden bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen, berichtet die Polizei. „Rückblickend betrachtet gab es jedoch keinen gravierenden Vorfall, der der Polizei gemeldet wurde“, schreibt die Einsatzleitung.

In Sendenhorst gerieten gegen 1 Uhr ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger an der Straße Drostenhof aneinander und schlugen sich. Beide erlitten leichte Verletzungen.