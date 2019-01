Die WF Maschinenbau und Blechformtechnik GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Und das Unternehmen geht zuversichtlich in die Zukunft, heißt es im Bericht von WF.

Dr. Bodo Fink, Geschäftsführer von WF, zieht eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. „2018 war ein äußerst erfolgreiches Jahr in unserer Firmengeschichte. Die positive Entwicklung des Jahres 2017 hat sich nahtlos fortgesetzt. Gleich im ersten Quartal konnten wir den größten Einzelauftrag der gesamten Firmengeschichte verbuchen“, erklärt Fink. Dabei handele es sich um Anlagen zur Produktion gewichtsoptimierter Felgen. Neben der internationalen Expansion im Vertrieb, verbunden mit der Eröffnung von Standorten in den USA und in Shanghai, habe sich das Unternehmen 2018 auf Investitionen in den Firmenstandort Sendenhorst fokussiert.

„Um der permanent starken Auftragslage gerecht werden zu können, wurden neue Mitarbeiter eingestellt, die Produktionskapazitäten erweitert und eine neue Halle gebaut“, so Fink. Zudem seien die R&D-Abteilung rundum erneuert und der Versuchsmaschinenpark auf vier Maschinen vergrößert worden.

Das Jahr 2019 werde nun ganz im Zeichen von Forschung und Entwicklung stehen. „Wir freuen uns, mit unseren Kunden Innovationen voranzutreiben“, meint Fink. Investiert werde auch in eine geänderte Ausbildungsstruktur. Der Nachwuchs sei die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Daher wolle WF den jungen Kollegen den bestmöglichen Start in ihren Beruf bieten. Ab diesem Jahr werde den Auszubildenden ein Team von Mentoren zur Seite gestellt. Zusammenfassend meint Dr. Bodo Fink: „Wir freuen uns auf das kommende Jahr. Unsere Auftragsbücher sind voll, die Mitarbeiter sind hochmotiviert.“