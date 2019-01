„Ich bin da so reingewachsen“

„Da muss ich kurz überlegen“, beginnt Judith Seebröker, zurückzurechnen. „Ich war etwa zehn Jahre alt, als ich das erste Mal als Sternsinger losgezogen bin“, sagt die 30-Jährige, die sich auch heute noch in den Dienst der guten Sache stellt. „Mit etwa 16 oder 17 Jahren bin ich dann ins Orga-Team gewechselt“, erzählt die gebürtige Albersloherin, deren Engagement für sie längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Auch wenn Judith Seebröker seit einigen Jahren in Münster lebt, zieht es sie immer wieder nach Albersloh. Ob Vereine wie das KBO, Familie oder Freunde: „Ich habe hier meine Wurzeln“, beschreibt sie ihre Verbundenheit zum Dorf.

Beruflich hat es die Erzieherin nach Sendenhorst verschlagen. Dort arbeitet sie in der Kinder- und Jugendrheumatologie des St.-Josef-Stifts. Eine Arbeit, die, wie sie sagt, sehr erfüllend sei.

Judith Seebröker. Foto: Christiane Husmann

Auf die Frage, was sie jedes Jahr motiviere, die Sternsingeraktion mitzubetreuen, antwortet Judith Seebröker: „Es ist einfach toll zu sehen, was Kinder hier und gemeinsam weltweit auf die Beine stellen.“ Dem stimmt auch Fabian Wessel zu, der ebenfalls als Sternsinger anfing und heute, 22-jährig, gemeinsam mit Jens Bruland zum Albersloher Organisationsteam gehört.

In Sendenhorst kümmern sich Dekan Tobias Tiedeken, Maria Strohbücker, Annette Voges und Andreas Gierse darum, dass die Sternsinger gut auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Messen werden geplant, Materialien bestellt, Fahrer organisiert und vieles mehr. „Jeder macht das, was ihm am besten liegt“, erklärt Judith Seebröcker – und freut sich über die gute und effektive Teamarbeit. Dabei betont sie: „Wir leiten die Sternsinger ja nur an. Die wertvolle Arbeit leisten die Kinder.“ Sie lobt im gleichen Atemzug auch die Jugendlichen und Erwachsenen, die sich in königliche Gewänder werfen, um sich auf den Weg für die gute Sache zu machen. Häufig sei es ja so, dass es sich Erwachsene in ihrer Komfortzone bequem machten. Bei Kindern sei das noch anders. „Die sind schneller zu motivieren“, glaubt Judith Seebröker. „Und das sind ja auch immer gute Projekte, für die sich die Sternsinger einsetzten“, sagt Fabian Wessel, der aus eigener Erfahrung weiß, dass die Teilnahme an den Aktionen auch immer Spaß macht. „Das will ich gerne weitergeben“, sagt er. „Außerdem weiß man, wohin das Geld fließt und dass die Hilfe auch wirklich ankommt“, ergänzt Judith Seebröker.

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen Aktion, die bereits in den WN detailliert vorgestellt wurde und wieder unzählige Sternsinger dazu motivieren wird, von Haus zu Haus zu ziehen. In Albersloh sind es etwa 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die am 5. und 6. Januar ausgesendet werden. „Es ist toll zu sehen, dass die Kinderwelt für ein gemeinsames Ziel zusammenhält“, findet Judith Seebröker, bevor sie sich in den Kreis der Sternsinger setzt, um mit ihnen ihre Aufgaben einzuüben.