Die Erkenntnis ist nicht neu. Und der Trend der vergangenen Jahre setzt sich trotz zuletzt gut gefüllter Gotteshäuser zu besonderen Anlässen in beiden Gotteshäusern fort: Die Zahl der Katholiken und die der Gottesdienstbesucher ist auch im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus der Statistik hervor, die die katholische Kirchengemeinde am gestrigen Donnerstag vorgelegt hat.

Die Kirchengemeinde zählte am Stichtag Mittwoch, 3. Januar 2019, 8576 Mitglieder. Das sind 106 Katholiken weniger als ein Jahr zuvor. Vor zehn Jahren betreute die da schon fusionierte Gemeinde 9351 „Schäfchen“. Und weitere zehn Jahre vorher waren es im Jahr 1998 in den beiden selbstständigen Gemeinden St. Martin und St. Ludgerus zusammen noch 9741 Gemeindemitglieder.

Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist ebenfalls kontinuierlich rückläufig. Bei der Frühjahrszählung, deren Termin überall im Bistum gleich ist, wurden 619 Gottesdienstbesucher registriert. Im Jahr 2017 waren es 891.

Die Zahl der Messbesucher beim Stichtag im Herbst ist mit den Vorjahren nur schwer vergleichbar, da an diesem Wochenende in den Jahren 2017 und 2016 Firmgottesdienste stattfanden. 2018 kamen 745 Menschen in die Gottesdienste. In den beiden Jahren zuvor waren es jeweils nahezu doppelt so viele.

De Zahl der Kirchenaustritte liegt mit 41 etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Zudem gab es eine Neuaufnahme. 96 Mitglieder der Gemeinde sind im vergangenen Jahr verstorben – etwa 20 mehr als in den beiden Vorjahren.

Vor zehn Jahren waren noch 29 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Vor 20 Jahren waren es in beiden Gemeinden 18 – und in den Jahren davor maximal zehn.

Getauft wurden im Jahr 2018 56 Menschen, zwei mehr als im Jahr 2017. Die Zahl der Erstkommunionkinder ist mit 61 ebenfalls rückläufig gegenüber den Vorjahr (72). Das gilt auch für die Firmlinge (74). Kirchliche Hochzeiten wurden – wie 2017 – acht gefeiert. Im Jahr 2016 lag deren Zahl noch bei zehn.