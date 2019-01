Start mit einem Einzelkämpfer

Begonnen hatte alles mit der Sucht- und Drogenberatung vor 50 Jahren. Noch vor der offiziellen Gründung des Caritasverbandes für das Dekanat Ahlen am 28. November 1969 ging Hans Becker als Suchtberater in Ahlen an den Start. „Damals war Alkoholsucht eher ein Tabuthema“, erinnert sich der Sozialarbeiter, der seinen Dienstvertrag bei einem Gespräch mit dem damaligen Pfarrdechanten Paul Röschenbleck unterschrieben hatte.

Aus dem Einzelkämpfer Becker, der längst seinen Ruhestand genießt, ist ein Team von Sozialarbeitern geworden, das unter dem Label „Quadro“ Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen im gesamten Kreisgebiet berät.

Das 50-jährige Bestehen des Caritasverbandes im Dekanat Ahlen, das die Städte Sendenhorst und Drensteinfurt einschließt, fällt zusammen mit dem Jubiläum der Sucht- und Drogenberatung „Quadro“. Es ist nicht der einzige runde Geburtstag, den die Caritas im Rahmen ihres Jubiläumsprogramms begeht: 40 Jahre Sozialstation Ahlen, 20 Jahre Sozialstation St. Elisabeth in Sendenhorst in Kooperation mit dem St.-Elisabeth-Stift und zehn Jahre Anerkennung als Palliativpflegedienst.

„Mir unserem Programm tragen wir einerseits den Jubiläen, die unsere Einrichtungen in diesem Jahr feiern, Rechnung“, erklärte Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder bei der Vorstellung am Freitagmorgen. Zum anderen wolle man die ganze Bandbreite der Beratungsangebote deutlich machen, ergänzte Ludger Althoff, Caritas-Fachbereichsleiter für Kitas. Vielfach sei nicht bewusst, wie umfangreich das Angebot der Caritas sei und wie eng die Beratungsangebote untereinander vernetzt seien.

Sabine Holzkamp verwies auf einen anderen Schwerpunkt. „Über 120 Menschen sind bei uns ehrenamtlich tätig“, erklärte sie, „und leisten in vielen Bereichen wertvolle Arbeit“. Diese Würdigung nahm Sinder auf und verwies auf die 239 sozialversicherungspflichtig hauptamtlich Beschäftigten.

Der eigentliche Festakt ist für den 28. November geplant. Das Mitarbeiterfest findet am 28. Juni statt. Mit einem Neujahrsempfang 2020 enden die Jubiläumsfestlichkeiten.

Mit dabei sind immer auch die zahlreichen Mitarbeiter sowie Kooperationspartner in Sendenhorst, wo die Sozialstation ihren 20. Geburtstag begeht, und in Drensteinfurt, wo in der noch im Aufbau befindlichen Kita „Blumenstraße“ im Juni ein Sommerfest gefeiert werden soll.