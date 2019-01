Jäger trafen keine Schwarzkittel an

Am Samstag wurde in den Revieren des Hegerings Albersloh-Alverskirchen zur revierübergreifenden Wildschweinjagd geblasen. Der Hegering war damit einem Aufruf des Kreisverbandes Warendorf des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes sowie der Kreisjägerschaft Warendorf gefolgt, denen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) große Sorgen bereitet.

Kurzerhand wurde vom Hegering sowie den Landwirtschaftlichen Ortsverbänden eine entsprechende Jagd organisiert, an der sich alle 19 Reviere unter Einbeziehung der Landwirte beteiligten, teilt der Obmann für Öffentlichkeitsarbeit des Hegeringes Albersloh-Alverskirchen, Marco Berheide, mit. „Leider waren am Samstag in unseren vornehmlichen Feldrevieren bei dieser Jagd keine Wildschweine anzutreffen, eine weitere intensive Bejagung ist für uns aus den genannten Gründen jedoch selbstverständlich“, so Hegeringleiter Mathias Meckmann. „Die Jäger vor Ort sind sich ihrer Verantwortung bewusst und möchten ihren Beitrag zur Wildschadenverhütung sowie zur Verhütung der ASP beitragen“, erklärt Mathias Meckmann. Die ASP sei eine für Menschen ungefährliche, für Wildschweine und Hausschweine aber hochansteckende und zumeist tödlich verlaufende Virusinfektion. In Schweinehaltungsbetrieben könne die Tierseuche, gegen die es keine Impfung gibt, zu großen wirtschaftlichen Schäden führen, ist der Mitteilung des Hegeringes weiter zu entnehmen.

Nachdem sich die Tierseuche in den vergangenen Jahren in Osteuropa ausgebreitet hatte, wurde sie im September 2018 erstmals bei Wildschweinen in Belgien festgestellt, die etwa 60 Kilometer von der nordrhein-westfälischen Grenze tot aufgefunden worden waren. Die intensive Bejagung stelle nun ein Mittel dar, die Population der Wildschweine zu verringern sowie einer möglichen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest entgegen zu wirken, heißt es abschließend.