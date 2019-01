„Hallo, gibt’s hier ein Netzwerk?“, war die Frage, die sich Elin Hanna Klumb stellte, als sie vor 13 Jahren von Hamburg nach Albersloh kam und den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Ein Tipp führte sie zum Unternehmerinnen-Netzwerk Drensteinfurt – kurz „UND“ –, dem die Raumgestalterin nun schon seit mehreren Jahren als Mitglied angehört und das sie aktiv mitgestaltet.

Die eine ist Anwältin, die andere Gärtnermeisterin, wieder eine andere Physiotherapeutin. Die eine kommt aus Drensteinfurt, die andere aus Rinkerode. Auch aus Ascheberg, Albersloh und weiteren Städten kommen die Frauen. Eines haben sie gemeinsam: Sie alle wollen als Unternehmerinnen gut aufgestellt sein. So auch Elin Hanna Klumb, die sich nicht nur in Albersloh mit ihrem Homelifting-System „venlig“ (aus dem Dänischen: freundlich) einen Namen gemacht hat.

Bisher arbeitete sie von zu Hause aus, will sich nun aber auch auswärts aufstellen. Dank des „UND“ ist sie nun auf ein Ladenlokal in Drensteinfurt gestoßen, in dem sie in Zukunft nicht nur ihre Arbeit präsentieren, sondern auch Raum für verschiedene Workshops, Veranstaltungen und Ausstellungen bieten möchte. „Wenn du was hörst, sag mal Bescheid“, zitiert Elin Hanna Klumb einen Satz, der häufig zwischen den vernetzten Unternehmerinnen falle.

„Schöne Mischung“

So habe sie auch von der leerstehenden Räumlichkeit erfahren. „Wenn eine eine Idee hat, gibt sie der anderen einen Tipp“, schwärmt Elin Hanna Klumb vom guten Zusammenhalt der Frauen. So lautet dann auch das Motto des „UND“: Kooperation statt Konkurrenz. „Wir haben hier eine schöne Mischung aus Input, Austausch, Workshops und anderen Veranstaltungen“, erklärt Elin Hanna Klumb.

Erst im November hatten die Unternehmerinnen eine Messe in der Alten Post auf die Beine gestellt. Nicht nur thematisch, sondern auch gestalterisch sollte sich die Messe von anderen abheben. Schon beim Raumkonzept flossen viele Ideen ein, die der Veranstaltung einen kreativen Rahmen bieten sollten. „Jede von uns hat ihre individuellen Stärken“, weiß Elin Hanna Klumb. Die Kompetenzen und Erfahrungen machten das „UND“ so zu einem Verein, der Unterstützung auf verschiedenen Ebenen leisten könne.

„Besser zusammen“

„Es geht auch alleine, aber zusammen schaffen wir es besser“, sagt Marna Fromm vom Vorstandsteam. „Wir unterstützen uns gegenseitig und erarbeiten Themen und Projekte“, beschreibt die Stewwerter Anwältin weitere Schwerpunkte des Vereins und ergänzt: „Wir besuchen die einzelnen Betriebe, buchen Referenten, die für uns interessant sind und machen auch gemeinsam private Unternehmungen.“ Bei Wanderungen und anderen Ausflügen bestünde die Möglichkeit, sich noch besser kennenzulernen.

► „Wir wollen weiter wachsen“, laden die Unternehmerinnen zu einem Kennenlerntreff ein. Am kommenden Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr können sich Interessierte im Kulturbahnhof umfangreich informieren. „Netzwerken heißt, Fäden zu spinnen und Kontakte zu knüpfen, auch über den Ort hinaus“, beschreibt das „UND“ seine Intention und freut sich über weitere Unternehmerinnen, die dem Verein beitreten wollen.