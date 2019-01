Vor rund 130 Zuschauern feierte die plattdeutsche Theatergruppe „Dröget Schnüffelken“ am Samstagabend in der Aula der Realschule erfolgreich Premiere ihres Stücks „Drei Schnaps un een Söten to veel“ – „Drei Schnaps und ein Küsschen zu viel“. Gewohnt leidenschaftlich in ihren Rollen, strapazierten die Laienschauspieler die Lachmuskeln des Publikums.

„ Wat wör dat för ne Fier gisten Aomd?“, fragte sich Tom, der am Vorabend seines Geburtstags auf der Betriebsfeier viel zu viel getrunken hatte und sich an nichts mehr erinnern kann. Nur im „Superman“-Bademantel und mit einer Socke sitzt Tom, gespielt von Rolf Nettebrock, auf der Couch in seiner Junggesellenbude und verspricht sich: „Keeneen Schnaps moer!“.

Dann kommt auch noch sein bester Freund Freddy (Josef Strohbücker) vorbei und berichtet ihm von seinen Taten am gestrigen Abend: viel zu viel Obstler, geknutscht mit zwei Frauen und dann auch noch gleich mit beiden verlobt. „Wat maak ik denn nu?“, ist die große Frage.

Die Verlobten stehen auch prompt vor der Tür. Zuerst Eva-Maria Lüring, die seine Verlobte Janine spielt und ihr Glück kaum fassen kann. Selbst die Flitterwochen sind schon geplant. Nach Gran Canaria soll es gehen, denn nach Norderney fahre schließlich schon halb Sendenhorst. „Versproken es versproken en weet niet gebroken“, pocht sie auf die anstehende Heirat.

Annika, Verlobte Nummer zwei, stellt Tom zur Rede. Foto: Benedikt Stasch

Als dann auch noch die zweite Verlobte Annika (Barbara Untiedt) auftaucht, wird es für Tom knifflig, der sich eine absurde Ausrede nach der anderen einfallen lassen muss. Zwischen Küche und WC ergibt sich ein munteres Hin und Her.

Das Chaos perfekt machen seine „Moder“ (Anne Quas) und Irmgard Müller „de nieschgierige Nabersche“ (Marion Pumpe) – über Marzipan lässt sich schließlich gut streiten. In der Wohnung von Tom ist noch so einiges los, auf das er wohl lieber verzichtet hätte. Doch er kann – natürlich – alles „verkloren“.

Auch die Mutter mischt sich ein. Foto: Benedikt Stasch

Von einem Filmposter im Hintergrund blickt James Dean: „Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Das Bühnenbild, liebevoll hergerichtet von Marie Kössendrup, Markus Suermann, Klemens Witte und Bernd Wüller, ist auch dieses Mal gespickt mit vielen kleinen Details. So erfüllt die unaufgeräumte Junggesellenwohnung mit der leeren Dose Bier neben dem Fernseher, dem Kalender mit der halbnackten Frau und der alten Unterhose auf dem Boden so manches Klischee.

Der Komödie von Yvonne Struck, die von Heino Buerhoop ins Plattdeutsche übersetzt worden ist, wurde auch dieses Mal wieder ein wenig Sendenhorst eingehaucht. Die Zuschauer waren sichtlich und hörbar erheitert und bedankten sich mit viel Applaus für einen kurzweiligen Abend.

Der Beifall galt auch den zahlreichen Helfern hinter und „unter“ Bühne: Elisabeth Brune, die Souffleuse „in de Kist“, Andrea Spielbrink und Jane Poppenborg, die sich um die Maske kümmerten, die Bühnenbauer und die Gestalterin der Flyer und Eintrittskarten, Christine Leifert.

Auch in dieser Woche führt „Dröget Schnüffelken“ das Stück noch an mehreren Terminen auf und freut sich auf zahlreiche Zuschauer. Am Freitag- und Samstagabend um 19.30 Uhr und am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen um 15.30 Uhr geben Tom und Co. wieder alles. Die Karten können im Vorverkauf bei Haushaltswaren Voges für acht Euro – Kinder bis zu zwölf Jahre zahlen vier Euro – erworben oder auch, wenn noch verfügbar, an der Abendkasse gekauft werden.