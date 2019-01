Die evangelische Gemeinde Sendenhorst-Vorhelm hat einen neuen Kirchenmusiker, nachdem Inge Bornemann vor einiger Zeit in den Ruhestand gegangen war. Pfarrerin Ute Böning, Pfarrer Manfred Böning und das Presbyterium führten Hendrik Stahl am Sonntag im Festgottesdienst, der dem traditionellen Neujahrsempfang vorausging, offiziell in sein Amt ein.

Hendrik Stahl ist von Beruf Krankenpfleger und übt das Amt des Kirchenmusikers nebenamtlich in den Gottesdiensten in Sendenhorst und Vorhelm aus. Der 35-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Walstedde.

In einem zweijährigen Kursus des Kirchenkreises Hamm hat sich Hendrik Stahl zum Kirchenmusiker ausbilden lassen, nachdem er gefragt worden war, ob das nicht etwas für ihn sei. Denn das Musizieren liegt ihm im Blut. „Ich spiele seit meiner Jugend Klavier“, sagte er im Gespräch mit den WN. Und so sitzt er nun in Sendenhorst und Vorhelm an der Orgel.