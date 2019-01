„Riesige Aufgabe in Europa, Asien und Afrika“

Der Plastikmüll stand im Mittelpunkt einer CDU-Veranstaltung, an der rund 60 Interessierte in der „Waldmutter“ teilnehmen, zu denen auch Bürgermeister Berthold Streffing gehörte, heißt es im Bericht der Veranstalter.

Moderator Henning Rehbaum wandte sich zunächst mit der Frage an Markus Scholz, geschäftsführender Gesellschafter des „Kemper-Markts“, warum im Handel so viel verpackt werde.

Fleisch, Käse oder Aufschnitt komme in verpackten Portionen in den Handel, weil in den Supermärkten immer weniger Mitarbeiter beschäftigt würden. Wo immer möglich, biete Kemper Mehrweglösungen an. Zudem sei es auch möglich, sich zum Beispiel Aufschnitt in mitgebrachte Dosen legen zu lassen, was aktuell aber nur etwa zwei Kunden pro Woche nutzen würden.

Markus Hartmann, Kunststoffexperte aus Sendenhorst, erläuterte, dass der Handel Kunststoffverpackungen nachfrage, die eine möglichst lange Haltbarkeit der Lebensmittel und den ungehinderten Blick auf das Produkt ermöglichen. Lebensmittel vor Verfall zu schützen, sei in Zeiten von Lebensmittelverschwendung ein ethisch verfolgenswertes Ziel, das Recycling der Folien mit bis zu acht Schichten dagegen immer schwieriger.

Thomas Grundmann, Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf, betonte, wie wichtig saubere Mülltrennung für den gelben Sack und die Braune Tonne sei. „Je besser die Bürger trennen, desto reiner wird der recycelte Rohstoff.“ Zwar lande „der Joghurtbecher aus Sendenhorst sicher nicht um Indischen Ozean.“

Damit aber auch kein Mikroplastik in den heimischen Gewässern lande, müsse aber die Qualität des Biomülls besser werden: „Plastiktüten gehören nicht in die Biotonne.“ Weit über 90 Prozent des Kunststoffs, der zur Vermüllung der Meere beitrage, werde über zwei afrikanische und acht asiatische Flüsse in die Ozeane eingeleitet, erfuhren die Zuhörer.

In vielen europäischen Ländern sei, erläuterte der Europaabgeordnete Markus Pieper, das Bewusstsein für Müllvermeidung, Recycling und Ressourcenschutz noch nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Dennoch seien sich die Mehrheit im EU-Parlament einig, dass man härter durchgreifen müsse. „Wir haben im Europaparlament beschlossen, überflüssige und umweltschädliche Plastikartikel wie Wattestäbchen, Plastikbesteck oder Kaffee-Rührstäbchen europaweit zu verbieten.“

Bei der Diskussion mit dem Publikum kamen weitere Aspekte und Fragen zum Plastikmüll zur Sprache. Ob in Folie eingepackte Prospekte, Mehrweglösungen oder Mikroplastik in Kosmetikprodukten: Die Verbraucher könnten Plastikmüll vermeiden, indem sie ihre Gewohnheiten ändern. Die Wirtschaft müsse ihre Warenströme und Produkte immer wieder auf den Prüfstand stellen, und die Politik muss, wie in Brüssel geschehen, Spielregeln vorgeben, wenn sich wandelnde Gesellschaft und die kostenorientierte Wirtschaft das Problem der ausufernden Plastiknutzung nicht lösen. „In der EU kriegen wir das hin, doch insbesondere Afrika und Asien haben eine riesige Aufgabe vor sich“ fasste Henning Rehbaum zusammen.