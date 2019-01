Ein gutes Werk für Mutter Natur

Großer Bahnhof für ein großes Werk: In großer Runde wurde der neue Landschaftsplan Sendenhorst am Mittwochvormittag im Naherholungsgebiet Hof Schmetkamp offiziell seiner Bestimmung übergeben. Damit ist er nun auch offiziell sichtbar bindend, nachdem seit dem Aufstellungsbeschluss vor vier Jahren intensiv über Details diskutiert worden war.

Trotz des etwas ruppigen Wetters war sich Heinz-Jürgen Müller, Leiter des Amtes für Planung und Naturschutz des Kreises Warendorf, sicher, dass das Treffen „an einem wunderschönen Tag an einem wunderschönen Ort“ stattfand. Für Müller, der demnächst in den Ruhestand geht, war es der letzte Landschaftsplan im Kreis, den er federführend betreut hat. „Auch das Wetter geht im Vergleich zu den vergangenen Tagen“, fügte Müller an. Gleichwohl waren Gummistiefel das probate Schuhwerk, wie er selbst demonstrierte.

Landrat Dr. Olaf Gericke (li.) und Bürgermeister Berthold Streffing enthüllten eine Bronzetafel. Foto: Josef Thesing

Der Kreis, federführend für die Erstellung von Landschaftsplänen, war unter anderem in Person von Landrat Dr. Olaf Gericke nicht mit leeren Händen nach Sendenhorst gekommen. Eine Sitzgruppe wurde auf dem gepflasterten Plätzchen eingeweiht, an dessen Rand der Landrat gemeinsam mit Bürgermeister Berthold Streffing eine in einen Findling eingelassene Bronzetafel enthüllte, auf der auf die Fertigstellung des neuen Landschaftsplanes hingewiesen wird. Zudem pflanzten die Gäste aus Politik und Verbänden sowie von den verschiedenen beteiligten Behörden gemeinsam zwei Stieleichen.

Landrat Dr. Olaf Gericke schien in den vergangenen Tagen offenbar häufiger nasse Füße bekommen zu haben, denn er bescheinigte dem gestrigen Mittwoch sogar „traumhaftes Wetter“.

Auch die Vertreter der Landwirte nahmen an der Veranstaltung teil. Foto: Josef Thesing

Gericke erklärte, dass es bei der Aufstellung eines Landschaftsplanes, der ja im Wesentlichen die Landwirte betrifft, „das Wichtigste ist, nicht über, sondern mit den Betroffenen zu reden“. Und das sei in Sendenhorst in besonderem Maße erfolgreich gelungen. Grund dafür sei unter anderem, dass bei durchaus unterschiedlicher Interessenslage möglichst viele Konflikte im Vorfeld „eines sehr komplizierten Prozesses“ gelöst worden seien. „Das ist ein schöner Ort und ein schöner Tag für Sendenhorst.“ Dem widersprach Dr. Matthias Quas, Kreisgeschäftsführer Warendorf des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, nicht. Wissend, dass der Landschaftsplan Landwirte in ihrem Tun einschränke, sei ein „vernünftiges Miteinander“ notwendig. „Das war hier in Sendenhorst beispielhaft.“

Das „gelebte Miteinander“ stellte auch Heinz-Jürgen Müller in den Mittelpunkt. „Den Landwirten gilt deshalb mein besonderer Dank.“ Und: „Das ist ein guter Plan für die Natur und für die Landschaft.“

Darüber freute sich auch Bürgermeister Berthold Streffing, der den Anwesenden erklärte, dass rund 80 Prozent der Fläche von Sendenhorst und Albersloh land- und forstwirtschaftlich genutzt werde. „Wir wollen Flächen, auch die der Landwirtschaft, schützen.“ Das sei auch ein Ziel der Bauleitplanung der Stadt. Und auch der Kern des Naherholungsgebietes rund um den Hof Schmetkamp. „Wir legen großen Wer darauf, dass wir uns hier naturnah verhalten.“