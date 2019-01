„Leute glücklich machen“

Schön wenn man sagen kann: „Ich liebe meinen Job.“ Silvia Frie kann das. Als Friseurmeisterin begeistert sie nicht nur das kreative Handwerk, sondern auch der Umgang mit ihren Kunden. „Man fängt was an, man macht was fertig und schickt die Leute für vier Wochen glücklich nach Hause“, fasst die Inhaberin des Salons „FriEseur“ ihr Berufsbild zusammen.

Im Salon herrscht eine entspannte Atmosphäre. „Was willst du lesen?“ wird eine Kundin gefragt. „Tratsch“, lautet die Antwort die mit „also die Bunte“ bestätigt wird. „Und willst du einen Kaffee?“ Service wird groß geschrieben. „Die Kunden sollen sich hier rundum wohlfühlen“, sagt Silvia Frie.

Einige Frisuren nehmen viel Zeit, die sogenannte Einwirkzeit, in Anspruch. „Wir haben hier eigens Massagematten, die dann für Entspannung sorgen sollen“, sagt die Albersloherin, derweil sie von ihrem Beruf erzählt.

„Tatsache ist, dass ich jeden Tag gerne die Tür zum Salon aufschließe“, sagt Silvia Frie, die aber auch von wirtschaftlichen Fallhöhen weiß. Und wenn dann auch noch, wie bei ihr vor einigen Jahren, private Veränderungen hinzukommen, könne es schnell das „Aus“ für ein Unternehmen bedeuten.

Mittlerweile habe sich alles wieder eingespielt, auch wenn wirtschaftlich keine Luftsprünge gemacht werden könnten. Im Gegenteil: „Ich verdiene keinen Cent mehr als meine Mädels“, erklärt Silvia Frie, die von laufenden Kosten weiß, die regelmäßig gestemmt werden müssten. „Der Salon läuft spitzenmäßig, aber gewerbliche Prüfungen kosten viel Geld, dann sind da die Nebenkosten und Serviceleistungen, wie ,Lesezirkel‘ oder Kaffee“, zählt die Friseurmeisterin Dinge auf, die neben den Gehältern regelmäßig gezahlt werden müssten. „Von einem Haarschnitt, der circa 20 Euro kostet, bleiben dem Inhaber etwa 1,50 € bis zwei Euro, je nach Salonstruktur.“

Zu ihren Angestellten hat die Friseurmeisterin ein mehr als gutes Verhältnis. „Wir sind ein tolles Team, das auch freundschaftlich verbunden ist“, freut sie sich. Und jede Kollegin habe ihr individuelles Talent, das den Kunden zugute käme. Während die eine den Pixi-Schnitt – „der ist zur Zeit total im Trend“ – besonders gut beherrsche, brächte die andere mit angesagten Farben Dynamik in die Frisur. Ein wichtiges Thema sei die Typberatung. „Was passt bei einer fliehenden Stirn, was bei einem Doppelkinn oder einer großen Nase?“, sei das, was man als Friseur wissen sollte. „Der Umriss der Haare betont oder kaschiert“, weiß die Friseurmeisterin. „Beispielsweise sollte sich ein kleinerer Mensch mit dunklen Haaren helle Strähnchen machen lassen“, denn das hebe optisch an, während große Leute gut lange und dunkle Haare tragen könnten. „Ein rundes Gesicht kann man gut mit nach vorne gestylten Strähnen schmälern“, erklärt die Fachfrau, die genau wie ihre Kolleginnen regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Wunder könne man aber trotzdem nicht vollbringen. „Manche Kunden kommen mit Fotos zu mir und wollen anschließend genau so eine Frisur, wie das abgebildete Model“, beschreibt Silvia Frie ein Phänomen. Doch da, wo Fotobearbeitungsprogramme kräftig nachhelfen könnten, seien dem Handwerk nun mal natürliche Grenzen gesetzt. Sicherlich könne man Volumen ins dünne Haar bringen und verschiedenste Farbnuance kreieren. Mittlerweile sei sehr viel im Friseurhandwerk möglich – aber eben nicht alles.

„Was in unserem Beruf auch wichtig ist, ist Empathie“, sagt Silvia Frie. „Viele unserer Kunden schütten uns ihr Herz aus und erzählen uns manchmal mehr als ihren Freunden.“ Das funktioniere, weil man ja unbeteiligt sei. „Was hier erzählt wird, bleibt im Salon“, versichert die Friseurmeisterin, die sich gleichermaßen ihren Kunden öffnet und vertrauensvoll vieles erzählt.

Zum Image des Friseurberufs stellt Silvia Frie klar: „Friseur ist ein sehr anspruchsvoller Beruf.“ Wenn die Kunden mit dem zufrieden seien, was im und auf auf dem Kopf passiert, habe sie einen guten Job gemacht. „Wir wollen die Leute glücklich machen“, fasst die Unternehmerin zusammen, die vor zehn Jahren ihren Salon eröffnet hat. „Ich möchte mich bei meinen Kunden bedanken“, sagt sie und lädt zu einem Glas Sekt zur kleinen Feier am Freitag 1. Februar, ein.