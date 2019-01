20 bunte und vielschichtige Jahre

Es ist zwar 20 Jahre her, doch wenn Maria Breslauer an ihren ersten Arbeitstag als Leiterin der Kita St. Michael denkt, fallen ihr gleich wieder viele Details ein. „Ich hatte damals einen großen Rahmen wie ein Netz gestaltet. Und in diesen Rahmen haben alle, die ich an diesem Tag am Eingang begrüßt habe, mit Krepppapier-Streifen ein buntes Lebensnetz gewebt“, erinnert sie sich. Und nicht nur sie erinnere sich daran, denn oft sei sie noch angesprochen worden: „Ach, Sie sind doch die mit dem Netz“, schmunzelt sie in der Rückschau. In diesem Monat wird es für Maria Breslauer noch manchen Moment der Erinnerung geben, denn am 24. Januar wird sie in den Ruhestand verabschiedet.

Diese 20 Jahre seien sehr lebendig, bunt, vielschichtig und von vielen neuen Aufgaben und Verantwortungen geprägt gewesen, fasst Maria Breslauer zusammen. „Das war genau mein Ding. Ich bin immer gerne zur Arbeit gekommen. Gefühlt war das mein Kindergarten.“

Am 4. Januar 1999 hatte sie die Leitung der damals fünf Gruppen mit 128 Kindern umfassenden Einrichtung übernommen, hinter der eine halbjährige Leitungsvakanz lag. Das war ihr Wiedereinstieg nach einer langen Familienphase. Zuvor hatte sie schon zehn Jahre den St.-Bernhard-Kindergarten in Angelmodde geleitet.

In den 20 Jahren in Sendenhorst ist viel passiert. Auf der einen Seite galt es, die Einrichtung rein technisch auf einen aktuellen Stand zu bringen. Andererseits mussten pädagogische Konzepte mit auf einen neuen Weg genommen werden. „Zuletzt haben wir das Konzept noch einmal 2014 erweitert“, erinnern sich Maria Breslauer und Verbundleitung Brigitte Stasch an die gemeinsame Arbeit. Dabei habe sie sich immer auf ihr Team verlassen können, das Neuerungen und Fortbildungen immer aufgeschlossen gegenübergestanden und viele Dinge bis hin zum KiBiz und den damit neu geformten Gruppenformen umgesetzt habe, fällt Maria Breslauers Bilanz auch in diesem Punkt positiv aus. Sie erinnert sich an die Zertifizierungsprozesse zum Familienzentrum, den die Kita St. Michael 2008 zum ersten Mal bestanden hat, aber auch daran, dass der Kindergarten bereits bei ihrem Einstieg im Jahr 1999 als erster in Sendenhorst integrativ gearbeitet habe und dass schon immer Kinder aus vielen Kulturen betreut wurden. „Wir haben teilweise zehn bis zwölf Nationen im Haus“, berichtet sie. Auch die Übermittagbetreuung wird schon seit 20 Jahren im „St. Michael“ angeboten. „Damals waren es vier Kinder. Heute bleiben in der Regel über 30 Kinder zum Mittagessen in der Kita“, berichtet Breslauer.

Wenn Maria Breslauer an die integrative Arbeit in ihrer Anfangszeit denkt, fallen ihr auch gleich die baulichen Probleme dieser Zeit ein. „Wir haben integrativ gearbeitet und hatten gleichzeitig Stufen vor dem Eingang“, erinnert sie sich. So waren der Eingangsbereich und das Umfeld um den Kindergarten mit Stellmöglichkeiten für PKW und Fahrräder das erste bauliche Großprojekt, das sie mitbetreut hat. Es folgten der Einbau einer neuen Küche, die Erneuerung des Spielgeländes und der Einbau von Hochebenen. Nach 2008 wurde zwei Mal an- und einmal umgebaut – alles bei laufendem Betrieb – versteht sich. Und zuletzt wurden im vergangenen Jahr noch die Waschräume in der fast 65 Jahre alten Einrichtung erneuert. „Ich habe beim Kirchenvorstand aber immer Unterstützung und offene Ohren mit meinen Anliegen, die immer gut begründet waren, vorgefunden“, freut sich Maria Breslauer über das gut funktionierende Umfeld.

So fällt das Fazit der nun in den Ruhestand wechselnden Leiterin, deren Nachfolge übrigens schon geregelt ist, wie Brigitte Stasch erklärt, positiv aus. „Insgesamt war die Zeit sehr stimmig. Ich habe das, was ich mir damals vorgenommen habe auch umsetzen können“, erklärt sie. Das lässt sich übrigens ganz handfest nachprüfen. Denn passend zu ihrem Ausscheiden tauchte der Flyer wieder auf, in dem sie sich damals bei Kindern, Eltern und Team vorgestellt hatte. Alles, was darin damals zum Ausdruck kam, sei auch erreicht worden, fasst sie zufrieden zusammen.

Auf ihr Ausscheiden und den Wechsel zur neuen Leitung hat sie ihr Team übrigens ebenfalls gut vorbereitet. Das habe auch die externe Moderatorin eines Teamtages im November, der dieses Thema behandelt hat, festgestellt. So sei eigentlich alles richtig, so wie es kommt. Obwohl sie gerade jetzt vor ihrem Abschied merkt, dass rational zwar alles vorbereitet ist, sie aber „gefühlsmäßig noch hinterherkommen muss“.

Für die kommende „freie“ Zeit hat sich Maria Breslauer schon einiges vorgenommen. „Ich werde zunächst einmal versuchen, mehr zu schlafen und mich auf mich zu konzentrieren“, schmunzelt sie. Angst vor Langeweile habe sie nicht. So stehen Reisen und später neue Aufgaben auf dem Programm und – und darauf freut sie sich besonders – : „Ich werde erst mal mit meinen Freundinnen Kaffeetrinken gehen.“