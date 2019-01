Verkehrssicherheit im Fokus

Die Jahreshauptversammlung der „Bürger für aktive Kommunalpolitik“ (BfA) sollte „ein Abend mit netten Menschen, voller neuer Ideen und Anregungen“ sein, formulierte es der Vorsitzende Michael Thale zu Beginn. Dabei sei dieses kollegiale Miteinander nicht selbstverständlich. In Zeiten, in denen in Polen, Ungarn, Österreich, in der Türkei, in Italien, Brasilien und nicht zuletzt in den USA nationalistische Populisten an die Macht gekommen seien, hebe sich „die Kommunalpolitik in Sendenhorst und Albersloh wohltuend von dem weltweiten friedensbedrohenden Säbelgerassel ab“ so Thale. „Sicher, auch bei uns wird gestritten. Aber in unseren Ausschüssen und im Rat geht es ausnahmslos um die jeweiligen Themen und in der Regel um die beste Lösung zum Wohle unserer Stadt oder unseres Dorfes“, heißt es im Bericht der BfA.

Wie sich das im Einzelnen darstelle, umriss BfA-Fraktionsvorsitzender Hans Ulrich Menke in seinem anschließenden Rechenschaftsbericht. Dabei reichte die Palette von den Baumaßnahmen und Investitionen an und in den heimischen Schulen über die Sport- und Kulturförderung bis hin zur Attraktivierung der Innenstadt durch das Projekt „Alte Wege – Neu erleben“. Gerade hier sei es den BfA gelungen, den alten Baumbestand entlang der Promenade zu retten. „Wäre es nach CDU und SPD gegangen“, so Hans Ulrich Menke, „wären die Bäume gefällt worden.“

Ebenso habe sich der Einsatz der BfA bei der intensiven Begleitung des Spielplatzkonzeptes „Draußen in Sendenhorst und Albersloh“ gelohnt. „Die stark angewachsenen Nutzerzahlen auf den schon umgestalteten Spielplätzen beweisen, dass die von uns immer wieder eingeforderte Bürgerbeteiligung ein probates Mittel ist, die Menschen bei den Entscheidungen mitzunehmen“, so Menke.

Und das solle sich auch in Zukunft nicht ändern. So stehe ganz vorne auf dem Programm der BfA die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Sendenhorst und Albersloh. Dazu gebe es einen Brief aus dem NRW-Verkehrsministerium an das BfA-Mitglied Volker Dörken – die WN berichteten –, in dem festgestellt werde, „dass über die Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen wie die Anordnung eines Lkw-Durchfahrverbotes nicht das Ministerium für Verkehr des Landes NRW, sondern allein der Kreis Warendorf entscheidet“. Und weiter heißt es dort: „Eine Überprüfung von straßenverkehrsrechtlichen Entscheidungen des Kreises Warendorf liegt in der Zuständigkeit der Bezirksregierung Münster (Dezernat 25).“

„Diese klare Aussage“, so Dorothea Nienkemper, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) im Warendorfer Kreistag, die bei den BfA zu Gast war, „werden wir nutzen können, um Landrat Olaf Gericke dazu zu bringen, die Verkehrsprobleme nicht weiter auszusitzen, sondern endlich zielführend anzupacken.“

Ebenso stringent wollen die BfA auch bei der Reaktivierung der WLE vorgehen. Hans Ulrich Menke: „Eine Grundvoraussetzung für die Wiederinbetriebnahme des Personennahverkehrs ist der Einsatz von Wasserstoff-getriebenen Zügen.“ Wobei der Wasserstoff direkt vor Ort über den Einsatz regenerativer Energien erzeugt werden könne. Hier sei Eile geboten, um bereits bei der Ausschreibung die Antriebsart festzulegen. Entsprechende Anträge hätten BfA und FWG gestellt.

Erfreulich sei für alle Albersloher die Mitteilung, dass beim Baugebiet Kohkamp die Verträge unter Dach und Fach sind. „Das heißt, dass nach der Fertigstellung der Zuwegung über die WLE mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden kann“, so Michael Thale. Damit werde Ende 2019 oder Anfang 2020 gestartet. Die BfA wollen sich dafür einsetzen, dass die Grundstücke für die rund 130 Einfamilienhäuser und auch für die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern zu familienfreundlichen Konditionen vergeben werden. Für den Bau und die Vermietung der Wohnungen halten es die BfA auch weiterhin für ratsam, eine Genossenschaft zu gründen oder eine bereits bestehende Wohnungsgenossenschaft mit der Erstellung zu beauftragen. „So können wir sicherstellen, dass bezahlbarer Wohnraum – wie zum Beispiel am Helmbach auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in Sendenhorst – für Alleinerziehende, alte und behinderte Menschen entsteht.“

Zum Schluss wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Diesen bilden Michael Thale (Vorsitzender), Sigrid Menke und Olaf Schmidt (stellvertretende Vorsitzende), Martina Rust (Schriftführerin) und Hans Otto Koebbert (Kassenwart). Andrea Lüdecke-Dalinghaus, die nach Bayern zieht, wurde als Vorstandsmitglied verabschiedet, berichten die BfA.