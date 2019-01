Schwer verletzt wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Landesstraße 586. Gegen 21 Uhr befuhr die 18-Jährige nach Polizeiangaben die Straße mit ihrem Pkw von Albersloh in Richtung Sendenhorst. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug der Fahranfängerin ins Schleudern. Die junge Frau aus Ennigerlohversuchte noch, das Auto auf der Straße zu halten, fuhr aber dennoch in den rechten Straßengraben. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachten die Verletzte ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.