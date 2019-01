Leicht verletzt wurde am Samstagmorgen gegen 8 Uhr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Sendenhorster befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Audi das Osttor und wollte nach links in die Oststraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 51-jährigen Radfahrerin aus Sendenhorst, die auf der Oststraße in Richtung Kirchstraße fuhr. Die Radfahrerin kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1100 Euro.