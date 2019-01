Stets zum Wohl aller im Einsatz

Die Liste der Ehrenämter, in denen er sich engagiert hat, ist lang. „Schreiben Sie das besser nicht alles. Sonst fragen die Leute noch, wann ich überhaupt gearbeitet habe“, sagt Hubert Hartmann in der ihm typisch humorvollen Art. „Ich will mich ja nicht selber loben.“

Natürlich hat der Landwirt, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, auch hart gearbeitet. Aber ihm blieb immer Zeit, sich für das Allgemeinwohl und für andere zu engagieren.

Und das auch im Bereich der Landwirtschaft, zum Beispiel im Prüfungsausschuss für junge Landwirte. Ihm selbst ist längst der Diamantene Meisterbrief verliehen worden. Seinen schmucken Hof an der Angel hat er allerdings verpachtet: Seine fünf Kinder gehen bislang andere akademische Wege, auf die Hubert Hartmann natürlich ebenfalls stolz ist.

Hubert Hartmann wurde auf dem Hof geboren, auf dem er heute noch lebt. Trotz der vielen Arbeit hat er sich – und das muss natürlich erwähnt werden – in fast allen Bereichen des kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens in der Stadt und zum Teil darüber hinaus engagiert. „Ich habe aber auch viel zurückbekommen“, sagt er heute.

Hartmann ging als junger Bauer in die Landjugend und wurde später KLJB-Diözesanvorsitzender. In der Landjugend lernte er auch seine spätere Frau Gerty kennen, die er 1959 heiratete. Damals gab es das „Kirchspiel Sendenhorst“ noch als eigenständige Verwaltungseinheit. Hartmann war – natürlich – für die CDU Ratsmitglied für das Kirchspiel. Schon früh war er der Jungen Union beigetreten und dort im Kreisvorstand aktiv.

35 Jahre lang war Hubert Hartmann – auch als stellvertretender Vorsitzender – im Kirchenvorstand der katholischen Gemeinde engagiert und dort vor allem für die Kindergärten und den Friedhof zuständig. Dass er in jungen Jahren auch Messdiener war, versteht sich fast von selbst.

Dem Pfarrgemeinderat von St. Martin gehörte er ebenso an wie der Schulpflegschaft der Grundschule. Der Landwirt war Schöffe bei den Amtsgerichten in Ahlen und Münster, arbeitete maßgeblich bei der Gründung der Realschule St. Martin mit und kümmerte sich um die Volksbank Sendenhorst, für die er – auch als Vorsitzender – im Aufsichtsrat aktiv war. „Ich habe schon damals gesagt, dass wir uns mehr um die elektronische Datenverarbeitung kümmern müssen.“ Doch gedanklich seien die Verantwortlichen seinerzeit noch nicht so weit gewesen.

Das waren eher einige der ersteren Aufgaben, die Hubert Hartmann bislang in seinem Leben übernommen hat. „Ich bin heute noch Mitglied in drei Schützenvereinen“, fällt ihm im Gespräch in der WN-Redaktion ein.

Und dann war da noch viele Jahre lang der Karneval, in dem er ordentlich mitmischte. Im Jahr 1979 – also vor genau 40 Jahren – war er Stadtprinz in Sendenhorst. Mitglied ist er auch heute noch in der KG, doch das „Kräftig-auf-den-Putz-Hauen“ liege ihm jetzt nicht mehr so, sagt er. Aber: „Mit Karneval macht man viel Freude, und man bekommt sie sofort zurück“, sagt er. Das einzige, was ihn in seinem Leben nicht sonderlich interessiert habe, sei der Sport. 90 Jahre alt ist er trotzdem geworden.

Für all sein ehrenamtliches Engagement wurde Hubert Hartmann bereits im Jahr 1988 das Bundesverdienstkreuz verliehen.