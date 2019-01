Räume mit Geschichte stehen leer

Albersloh -

Die Räume an der Bergstraße 2, in denen viele Jahre in Architekturbüro seinen Sitz hatte, stehen seit Oktober leer. Anne Vorderderfler, die dort selbst lange gearbeitet hat, wünscht sich an dieser Stelle ein Café. Das Haus hat eine bemerkenswerte Geschichte: Früher war hier das Gasthaus Kramer angesiedelt.