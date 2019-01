Die Stadt Sendenhorst lädt zum Start eines neuen Carsharing-Angebots mit einem Elektroauto zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ein. Interessierte Bürger können am Dienstag, 12. Februar, um 18.30 Uhr im Kommunalforum mehr über das Angebot des Beckumer Anbieters „Teilautos“ erfahren und sich das E-Auto näher anschauen. Auch die Stadtverwaltung werde zukünftig das E-Carsharing für Dienstfahrten nutzen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Durch die Kooperation mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH soll die Verknüpfung von öffentlichem Nahverkehr, Radverkehr und Carsharing gestärkt werden, um eine klimafreundlichere Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu bieten, heißt es weiter. Abo-Kunden des RVM profitieren außerdem von deutlich günstigeren Preisen für das Carsharing. Ebenso können Neukunden von „Teilauto“ ein kostenloses Schnupper-Abo der RVM erhalten.

Zusammen mit der Fahrradstation am Lambertiplatz und der Bushaltestelle am Rathaus ist die neue Carsharing-Station am Parkplatz Schlabberpohl Teil der Mobilstation Sendenhorst.