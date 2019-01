Die mit den Engeln

Hochkonzentriert sind die Frauen bei der Sache. Während einige von ihnen rote Pilze auf eine Holzunterlage malen, sind die anderen damit beschäftigt, vorgezeichnete Tannen mit Acrylfarbe zu begrünen. Im Hintergrund läuft dezente Musik, die nicht ablenken, sondern das kreative Schaffen unterstützen will.

Fünf Albersloherinnen haben sich auf den Weg in das Atelier von Vera Degener gemacht, um ein paar schöne schöpferische Stunden zu verbringen. Ein dekoratives Bild fertigzustellen gehört zum Anspruch, den die Frauen an den Abend haben.

Dass der sich dann auch noch unterhaltsam gestaltet, werten sie als nettes Beiwerk, das durch ein Gläschen Sekt und ein paar Snacks verstärkt wird. „Mir ist es wichtig, dass meine Kursusteilnehmer immer etwas mit nach Hause nehmen, das ihnen auch wirklich gefällt“, macht Vera Degener deutlich.

Deshalb bietet sie Vorlagen, Motive und Schablonen, mit denen gearbeitet werden kann. Mann müsse also kein Künstler sein, um ein dekoratives Bild zustande zu bekommen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas kann“, sagt Hildegard Gottmann, die mit ihren gemalten Pilzen gut vorankommt. „Ich bin echt stolz, wenn ich mir das so angucke“, ergänzt sie, bevor der Pinsel wieder über das Holzbrett streicht. Genau das ist es, was Vera Degener erreichen will: zufriedene Kursusteilnehmer, die mit schönen Resultaten nach entspannten Stunden nach Hause gehen. „Viele meiner Kunden haben einen stressigen Job. Beim Malen und Gestalten sollen sie runterkommen.“

Vera Degener ist eigentlich gelernte Orthoptistin (Fachkraft für Augenheilkunde), befasst sich jedoch schon seit mehreren Jahren mit Kunst und Design. „Das muss man in sich tragen“, erklärt sie den Schritt aus ihrer Passion einen Beruf gemacht zu haben. Neben ihren Angeboten im Atelier in Münster betreibt die 61-Jährige nebenbei ein mobiles Atelier. „Ich besuche Kindergärten, Vereine und Privatpersonen“ erzählt sie, die auch schon öfter in Albersloh gewirkt hat und schon bald wieder einen Kursus im Auftrag der KFD leiten wird.

An der Wand im hellen Atelier ist der Prinzipalmarkt in bunten Farben aufgemalt. „Dafür gibt es eine Schablone“, erklärt Vera Degener, deren verschiedene Motive nicht nur in Münster, sondern auch in der Umgebung einen Wiedererkennungswert haben. „Man nennt mich auch oft: die mit den Engeln“, freut sie sich. „Die“ ist aber auch die mit der Pusteblume, den Tonhäusern oder den goldgefärbten Schleichtieren, die auf eine bunte Kugel geklebt zum Hingucker werden.

In kleinen Kästen werden gut sortiert Utensilien aufbewahrt, die von den Kursusteilnehmern nach Motivauswahl genutzt werden können. Da sind Swarovski-Steine, Perlen, Bänder und anderer Zierrat, mit denen die Hobby-Künstler ihren Werken Individualität verleihen können. Und weil jeder mit eigener Farbwahl und persönlichem Pinselstrich arbeitet, entstehen doch noch Unikate.

Am Ende des Abends sind nicht nur die Frauen, sondern auch Vera Degener zufrieden. Fast jedenfalls. Eine kleine Anmerkung, die eine besondere Personengruppe treffen soll, möchte sie doch noch machen: „Die Künstlerin wünscht sich, dass mehr Männer in die Kurse kommen.“ Dass sich da doch bestimmt was machen ließe, meint die Kursusleiterin und lockt: „Vielleicht kann ,Mann’ die Gattin ja mal mit dem Prinzipalmarkt überraschen.“