Die Polizei in Münster hat am späten Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr ein Auto mit zwei verschiedenen Kennzeichen gestoppt. Der 40-jährige Fahrer aus Sendenhorst hatte keinen Führerschein und nach Polizeiangaben Drogen genommen. Vor der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das hinten an dem Audi montierte Kennzeichen zu einem Renault gehörte und als gestohlen registriert ist. Vorne war ein Kennzeichen von einem VW angebracht.

Die Polizisten hielten den Wagen an und nahmen den 40-Jährigen und seine Mitfahrer, einen 47-jährigen Mann aus Lüdinghausen und eine 33-jährige Frau aus Nottuln, vorläufig fest. Der 47-Jährige folgte nicht den polizeilichen Aufforderungen und verletzte sich bei der Festnahme leicht. Der Sendenhorster gab nach Polizeiangaben sofort an, dass er Drogen genommen habe. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss, Kennzeichendiebstahl, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz. Bei der 33-Jährigen fanden die Beamten eine kleine Menge Drogen. Diese Frau muss sich auch einem Strafverfahren stellen. Die Polizisten stellten den Audi des 40-Jährigen aus Sendenhorst sicher. Die Ermittlungen dauern an.