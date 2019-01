Eine Festwoche – oder ein Festjahr

Was sind schon zwei Jahre, wenn man in dieser Zeit ein großes Jubiläumsfest planen will? „Gar nicht so viel“, findet der Heimatverein, der deshalb schon seit Längerem Ideen sammelt, die dazu beitragen sollen, dass das Dorf im Jahr 2021 gebührend seinen 850. Geburtstag feiern kann.

Als Vorsitzender des Heimatvereins freute sich Martin Pälmke, etwa 90 der aktuell 553 Mitglieder im voll besetzten Saal der Gaststätte Geschermann begrüßen zu können. Dabei erklärte er, dass Männer und Frauen aller Generationen dem Verein angehören. „Das älteste Mitglied ist 101 Jahre alt, das jüngste 17“, gab der Vorsitzende bekannt.

Und so ist es auch immer wieder Ziel des Heimatvereins, ein Programm auf die Beine zu stellen, das möglichst allen Altersgruppen gerecht wird. Da sind zum einen die verschiedenen Gruppen des Vereins, die zum Boulen, Wandern oder Theaterspielen zusammenkommen.

Und zum anderen finden immer wieder Projekte statt, die auch die breite Bevölkerung ansprechen sollen – und das auch tun, wie Schriftführer Martin Wieczorek mit seinem Bericht aus dem Jahr 2018 bestätigte. Ob eine Winterwanderung, an der statt wie der erwartet zwei Dutzend mehr als 100 Spaziergänger teilnahmen, Kabarett im Zirkuszelt, Handwerker- und Bauernmarkt, Singen im Rudel oder vieles mehr: Seine Projekte konnte der Heimatverein als große Erfolge verbuchen.

Und damit das auch in diesem Jahr funktioniert, hat der Vorstand bereits ein Programm auf die Beine gestellt, das dem „Spökenkieker“, der Website des Vereins, dem Facebook-Auftritt oder jeweils aktuell den Westfälischen Nachrichten entnommen werden kann.

Um als Dorf auch optisch zu punkten, sollen zusätzlich markante Bäume an den Dorfeinfahrtsstraßen mit Weihnachtsbeleuchtung bestückt, Bänke saniert und der neue Radweg an der Alverskirchener Straße offiziell freigegeben werden. „Wir möchten auch der Stadt Sendenhorst danken, die uns bei mehreren Projekten finanziell unterstützt hat“, machte Martin Pälmke deutlich.

Den Finanzen widmete sich in der Folge Eva Hellmann, die trotz vieler Ausgaben von einem soliden Kontostand berichtete. Der ist auch wohl nötig, behält man das bevorstehende Dorfjubiläum im Blick.

Viele Ideen zum Fest sind schon gesammelt worden. Wobei noch unklar ist, ob es eine Festwoche oder ein Festjahr mit verschiedenen Veranstaltungen geben wird. Bereits in Arbeit ist der Film „Albersloh von oben“, der federführend von Norbert Piontek und Volker Dörken produziert wird. Bei einem ersten Einblick machten sich die Mitglieder ein Bild davon, wie reizvoll das Dorf mit seinen Besonderheiten ist. „Wenn einer zu einem Ereignis meint, ,Mensch, das müsste man doch von oben festhalten’, dann soll er sich bei mir melden“, machte Volker Dörken deutlich, der Anrufe unter ✆ 488 entgegennimmt. „Ruft mich dann am besten zwei Tage vorher an.“

„Findet zum Jubiläum ein Umzug statt?“, wollte Alfons Oehl wissen. „Wie wäre es, die Ausstellung mit den Alltagsmenschen nach Albersloh zu holen?“, schlug Steffi Kubla vor. „Könnte man nicht verschiedene Gebäude im Dorf illuminieren?“, warf Fritz Schulte-Bisping als Idee ein. Der Vorstand notierte fleißig, und Martin Pälmke rief auf: „Wichtig ist, dass sich viele Leute finden, die mit Ehrgeiz dabei sind.“ Apropos „finden“: Martin Wieczorek stellte die Bitte in den Raum, doch nachzuschauen, ob der eine oder die andere noch Schmalfilme aus früheren Zeiten auf Lager hat, aus denen ein bewegtes Zeitdokument zusammengestellt werden könnte.

Ob Feuerwerk, historische Wanderungen, eine Gestaltungssatzung für Albersloh oder ein Musikprogramm auf der Wiemhove: Der Ideenkatalog zum Jubiläum wird dicker. „Kommt mit euren Ideen zu uns. Meldet euch“, forderte Martin Pälmke zum Ende der Versammlung auf, die aber noch ein besondere Highlight bereithalten sollten: eine Fotoreise in die Jahre 1900 bis 1970, die Markus Kuhlmann zusammengestellt hatte und die für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Mit dem Singen des Albersloher Heimatlieds, von dem Anni Hennenberg wusste, dass es im Jahre 1842 geschrieben worden war, und in der Zeile „so arbeitsam und froh“, dem Original entsprechend, tiefer gesungen werden müsse, endete die Versammlung.