Baustelle mit viel Atmosphäre

„Wow, ich habe ja damit gerechnet, dass viele kommen – aber so viele“, freute sich Pfarrer Clemens Lübbers, als er sich in der leer geräumten Pfarrkirche St. Ludgerus umschaute. Der Einladung zur Themenmesse „Das Leben ist eine Baustelle“ waren viele Jugendliche gefolgt, die im stimmungsvoll illuminierten Kirchenraum einen nicht nur atmosphärisch besonderen Gottesdienst feierten.

Mit Blick in den unbestuhlten Kirchenraum erklärte Clemens Lübbers, dass es im Mittelalter üblich gewesen sei, Gottesdienste stehend zu feiern. „Aber für euch Jugendliche haben wir extra ein paar Bierbänke aufgestellt“, schmunzelte der Geistliche, der den Besuchern gleich das „Du“ anbot. Die nahmen das Angebot an und ließen sich auf einen Gottesdienst ein, der durch die Musik der Band „7 Miles“ stimmungsvoll unterstrichen wurde.

Mit Flatterband, Baustellenschildern und Maurerutensilien hatte der Sachausschuss Jugend den Kirchenraum optisch in eine Baustelle verwandelt. „Woraus ist das Haus gebaut, in dem ihr lebt?“, war die sinnbildliche Frage, der sich die Jugendlichen stellten. Auf Zetteln, die überall in der Kirche aufgeklebt wurden, stand, woraus das Fundament vieler „Häuser“ besteht. Freunde, Familie, Gemeinschaft, Spaß und vieles mehr fiel den Jugendlichen zum Thema ein. Es folgten weitere Impulse, die die jungen Kirchenbesucher ansprachen. Auf die Frage des Pfarrers, ob sie sich wünschen würden, in Zukunft häufiger ähnlich gestaltete Gottesdienste zu feiern, brandete Applaus auf. Und Beifall gab es auch für die Band „7 Miles“, die sich über die Bewertung „spitze“ freuen durfte.

Im Anschluss an die Messe genossen die Jugendlichen gemeinsam ein paar leckere Snacks und kamen ins Gespräch. „Anders, aber toll“, gab ein Mädchen dem Gottesdienst eine besondere Bewertung.

Erst am Samstag war die Kirche ausgeräumt worden. Fleißige Helfer hatten sich zusammengetan, um unter anderem die Kirchenbänke auf einen Lkw zu verladen. „Es kommt nichts weg, alles wird wiederverwendet“, berichtete Norbert Wessel. Während ein Teil der Kirchenbänke aufgearbeitet werden soll, wird der andere von einem Schreiner zu dreilagigen Brettern verarbeitet, die später in den Seitenteilen verbaut werden sollen. Geplant ist, neben einem Beichtraum und einer Abstellkammer auch eine Toilette zu installieren. Was mit den Heiligenfiguren und anderen Gegenständen passiert, ist noch nicht gewiss. „Die Heiligen werden von einer Kommission begutachtet, die dann entscheidet, was mit ihnen passiert“, erklärte Karl-Bernd Holtmann, bevor er sich mit den Helfern wieder an die Arbeit machte.

Am Sonntag nach dem Jugendgottesdienst blickte Pfarrer Clemens Lübbers sehr zuversichtlich in die Zukunft. „Nach der Umgestaltung der Ludgeruskirche werden sich ganz neue Perspektiven eröffnen“, glaubt der Geistliche.

Ein „freierer Gestaltungsraum“ ermögliche Veranstaltungen, die zuvor nicht umsetzbar gewesen seien. Das habe beispielhaft der Jugendgottesdienst gezeigt, der mit einem neuen Konzept großes Interesse geweckt habe.