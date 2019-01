In Albersloh glühte die Rückbank

„Als Auto, um von A nach B zu kommen war es perfekt“, sagt Thomas Brechtenkamp, der über sein erstes Auto – einen knapp zehn Jahre alten Volkswagen Käfer 1302 in weidengrün – kein schlechtes Wort verlieren kann. Für 800 D-Mark gönnte er sich 1986 seinen ersten eigenen Wagen, der vor allem für den Weg nach Neubeckum nötig war, wo er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machte. Für die Freizeitgestaltung habe das Auto auch „ein Stück Freiheit“ bedeutet.

„Man wollte möglichst wenig Geld ausgeben, und das Auto sollte zwei Jahre fahren. Danach hat der TÜV entschieden, ob es weiter ging – meistens ging es nicht“, erzählt Thomas Brechtenkamp. So kam es dazu, dass das Gefährt einige Male gewechselt wurde. Die Erinnerungen an das erste Auto seien aber noch am besten im Kopf geblieben.

„Das war ein Käfer ohne jegliche Ausstattung. Immerhin Sicherheitsgurte waren vorhanden“, erinnert sich der Sendenhorster. Die Werbung „Er läuft und läuft und läuft“ hätte aber gehalten, was sie versprach: „Das Auto fuhr und fuhr und fuhr – und auch angesprungen ist es immer.“ Lediglich der Winter sei ziemlich hart gewesen. Die Lüftung und Heizung seien „speziell“ gewesen und hätten ihren Namen ganz und gar nicht verdient gehabt: „Da habe ich zwischendurch schon mal eine Kerze auf dem Armaturenbrett gehabt, um die Frontscheibe etwas aufzutauen.“ So fror diese auch nicht gleich wieder zu.

Dennoch würde er auch noch heute gerne mit „so einem Ding fahren“ – zumindest mal eben nach Drensteinfurt. Für weitere Strecken und als Dienstwagen bei der Post sei der Käfer dann doch eher ungeeignet. „In den Kofferraum würden nur drei Pakete passen, da müsste ich ständig wieder neu beladen fahren“, so der Postbote. Dabei war der VW Käfer eine Zeit lang sogar das meistverwendete Auto der Bundespost, führt Brechtenkamp aus. Mit einem Dachgepäckträger und einer Ladeplatte statt der hinteren Rückbank wurde dem Platzmangel zumindest ein wenig Abhilfe geschaffen.

Nach einem kleinen Zwischenfall auf dem Weg zu einer Party nach Albersloh musste auch die Rückbank von Thomas Brechtenkamp zwischenzeitlich raus. „Wir waren zu viert unterwegs. Am Krankenhaus ging das erste Mal kurz das Licht aus und auf dem Weg ein weiteres Mal. Da haben wir uns noch nicht so viel dabei gedacht“, so Brechtenkamp. Gerade in Albersloh habe es dann aber begonnen zu qualmen.

„Wir dachten erst, die Jungs hinten wären am Rauchen, aber dann war es doch die Rückbank, die glühte. Die haben wir dann kurzerhand aus dem Auto befördert.“ Von der Batterie, die sich beim Käfer unter den Rücksitzen befand, hatte sich eine Abdeckung gelöst, weshalb die Federn auf die Batterie drückten und es zur Hitzeentwicklung kam. „Wir haben die dann gelöscht und wieder reingelegt – stank nur ein bisschen.“ Heute kann er über die Geschichte lachen, da zum Glück nicht mehr passiert ist.

Ansonsten lief der Wagen rund, und auch abgeschleppt werden musste er nie. „Da war nicht viel Schnick-Schnack dran. Deswegen konnte auch wenig kaputt gehen“, sagt Thomas Brechtenkamp. Und wenn doch mal etwas kaputt ging, dann war es so einfach gestrickt, dass man es mit Ersatzteilen vom Schrottplatz auch selbst hinbekommen konnte. „Es war wirklich das perfekte Auto, um sich im nahen Umkreis flexibel fortbewegen zu können. Man hat mit den Kumpels geplant und konnte direkt los. Das war auf dem Dorf auch ein Stück Freiheit.“ Nach zwei Jahren war dann jedoch Schluss, denn mit den Jahren hatte das Auto dann noch ein paar „Macken“. Und so sagte der TÜV: „Jetzt geht’s nicht weiter!“