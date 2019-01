Am 1. September hat Ivan Lukanuvic als Pächter des Bürgerhauses mit viel Euphorie die Nachfolge von Esef Dautovic angetreten und dem Restaurant in der Fußgängerzone mit „West 5“ sogar einen neuen Namen gegeben. Am morgigen Donnerstag endet diese weitere Episode der bislang zahlreichen Bürgerhaus-Wirte in den vergangenen Jahren schon wieder: Ivan Lukanuvic schließt ab. Das bestätigte gestern im Gespräch mit den WN der Inhaber des Bürgerhauses, Werner Bispinghoff. Detaillierte Gründe für diesen schnellen Schritt sind nicht bekannt. Dem Vernehmen nach werde Lukanovic die Selbstständigkeit aufgeben, die er als Pächter des Restaurants angetreten hatte.

Einen weiteren Pächter des Lokals wird es zumindest vorerst nicht geben, erklärte Werner Bisplinghoff, der das Areal des Saals im hinteren Bereich in Wohnraum umwandelt. „Das Bürgerhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen“, so Bisplinghoff. Das gebe ausreichend Zeit, darüber nachzudenken, wie es – auch in Bezug auf Investitionen – weitergehen könnte.