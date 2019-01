Gesund und richtig lecker

Hände waschen, Schürze an und Kochmütze auf – die 18 angehenden Schulkinder des Maria-Montessori-Kindergartens hatten besonderen Besuch. Im Rahmen ihres Projekts „Unser Essen ist viel wert!“ ist ein Team von „Tafelschmitz“, Koch Dieter Schmitz und sein Kollege Cavin John , zu Gast im Kindergarten. Pizza und Früchte-Tarteletts stehen auf der Speisekarte, alles selbst zubereitet, versteht sich. Pizza mögen doch alle Kinder, das bestätigen die Kids der Kita lauthals mit einem einstimmigen „Jaaaa.“

Und da der Teig noch geknetet, ausgerollt und belegt werden muss, ist viel Handarbeit gefragt. Neben der Haptik ist Dieter Schmitz auch wichtig, den Mädchen und Jungen die Lebensmittel – möglichst saisonal und regional – näherzubringen, sozusagen „über den Apfel hinaus“.

In der Woche zuvor hatten die Kinder bereits die Küche von „Tafelschmitz“ in der WL-Bank in Münster besucht. So eine Großküche mit dem Kühlhaus sei schon beeindruckend gewesen, erzählten Erzieherin Beate Kowalik und Kita-Leiterin Renate Kersting. Als sich die Kinder dann zum Mittagessen noch am großen Büfett der Kantine bedienen durften, sei der Tag perfekt gewesen.

Gerade erzählt Dieter Schmitz den Kindern etwas über die Früchte, die hier nicht heimisch sind. Er hält eine Physalis hoch: „Was ist das?“ Kurz erklärt er ein wenig über die Kapstachelbeere aus Südamerika, die wirklich lecker schmeckt. Obst mögen die Mädchen und Jungen sehr. Auch die Sorten, die sie nicht kennen, werden in Scheiben geschnitten und für die kleinen Törtchen vorbereitet. Etwas Pudding in das Tartelett, dann kommen Blaubeeren, Ananas, Banane, Kiwi und Himbeeren darauf. Zum Schluss noch etwas Tortenguss: Fertig ist der leckere Nachtisch, den die Kinder am liebsten sofort verspeisen würden. Doch nun muss ja noch die Pizza fertiggestellt werden.

Im Montessori-Kindergarten wird schon seit Jahren viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt, erzählt Leiterin Renate Kersting. Die Köchin der Einrichtung kocht jeden Tag frisch, wenn möglich mit regionalen und saisonalen Produkten, oft auch mit Hilfe der Kinder. In Beeten im Innenhof werden Obst und Kräuter angebaut.

Doch zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln gehört noch viel mehr, weiß Kersting. Das Projekt „Unser Essen ist viel wert!“ hat bereits im Herbst begonnen und wird bis zum Sommer durchgeführt. Die Kita hat sich damit übrigens auch für den Klimaschutzpreis der Stadt und „innogy“ beworben. So gehen die Erzieherinnen mit den Kindern auf den Wochenmarkt und in den Supermarkt zum Einkaufen. Ohne Plastiktüten, sondern mit Stoffbeuteln. Zudem wird darauf geachtet, dass schon beim Einkauf Müll vermieden und über die Herkunft der Lebensmittel aufgeklärt wird. „Wir wollen die Kinder sensibilisieren. Es wäre schön, wenn sie ein bisschen davon mit nach Hause nehmen“, so Kersting. Unterstützung hat die Kita dabei auch vom Elternrat.

„Was ist das Schönste am Pizzabacken?“, fragt Koch Cavin John nebenan in die Runde. „Dass man so richtig schön herumsauen kann“, schmunzelt er und verteilt großzügig Mehl auf der Arbeitsplatte, auf der nun die vorbereiteten Teiglinge ausgerollt werden sollen. Mit Begeisterung wird gewalzt, belegt und dann dem Teig beim Backen zugesehen. Nur knapp zehn Minuten, dann sind die kleinen Pizzen schon fertig und riechen köstlich.

Einen großen Dank richtet Renate Kersting an die „Tafelschmitz“-Köche, die sich viel Zeit genommen und den Mädchen und Jungen mit Freude den Spaß am Essen vermittelt haben.