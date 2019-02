Erster Preis für Streuobstwiese

Die Anpflanzung einer Streuobstwiese durch die Pfadfinder und der Realschule St. Martin wurde von der Klimaschutz-Jury auch wegen der nachhaltigen Wirkung mit dem ersten Platz belohnt. Gewonnen haben sie jedoch alle: Allein die Durchführung von Klimaschutzprojekten ist aller Ehren wert, betonte Wolfgang Huth von der Stadtverwaltung bei der Verleihung des Klimaschutzpreises der Stadt Sendenhorst und der „innogy“. Somit ist auch keine der fünf teilnehmenden Gruppen leer ausgegangen.

Über die Anzahl der Bewerbungen zeigte sich Wolfgang Huth sehr erfreut: „Bitte so weitermachen.“ Und auch die Inhalte seien sehr ansprechend gewesen. „Der ‚Klimaschutzpreis‘ hört sich nach etwas Großem an“, meinte er. Doch Klimaschutz fange eben im Kleinen an. So erwarte die Jury, die aus Mitgliedern von Stadtverwaltung, Politik, Naturfördergesellschaft und „innogy“ besteht, keine hochtrabenden Projekte. „Egal welche Größe und welcher Umfang: Alle Maßnahmen können eingereicht werden.“ Die Schulen und Kitas seien gut vertreten, von den Vereinen könne es gerne mehr werden.

Mit 500 Euro Preisgeld wurden die Pfadfinder und die Realschule belohnt, die in einer groß angelegten Aktion eine Streuobstwiese mit 76 Obstbäumen in der Nähe des Pfadfindergeländes angelegt hatten. Dies sei die „höchste Form der ökologischen Aufwertung“ einer Fläche, führte Max Linnemann-Bonse für die Pfadfinder aus. „Wir werden uns weiterhin darum kümmern.“

Der zweite Platz und 300 Euro gingen an das Projekt „Kein Leben ohne Wasser“ der Kita „Stoppelhopser“. Anhand von Experimenten wurden Aspekte wie Hochwasser, Verschmutzung der Weltmeere und Tierschutz thematisiert, erzählte Kita-Leiter Dieter Lohmann.

Besonders honorierte die Jury, dass die Eltern mit eingebunden wurden, wie zum Beispiel bei Besuchen im Supermarkt zum Thema „Müllvermeidung“ und bei einem geplanten Versuch zu einer Woche Plastikverzicht.

Ebenfalls mit den Themen „Wasser“ und „Vermüllung der Weltmeere“ hatten sich die Kinder der Kita St. Johannes beschäftigt, und sie sahnten mit ihrem Projekt „In der bunten Unterwasserwelt machen wir, was uns gefällt – von ökologischer Seite betrachtet“ den dritten Preis ab. 200 Euro gab es obendrein. Die Erzieherinnen Elisabeth Zimon und Britta Glomb erzählten, dass sie ihr Karnevalsmotto kurzerhand genauer betrachtet hätten: Zum Beispiel wurde aus Müll und mit Plastikflaschen gebastelt, und die Kinder befassten sich mit ihrem mitgebrachten Frühstück und den Verpackungen. So sollten die Kinder merken, dass auch sie schon etwas für die Umwelt und den Klimaschutz tun können.

Doch auch die Aktionen des Maria-Montessori-Kindergartens, „Unser Essen ist viel wert“ (WN berichteten), und der Kita St. Marien wurden positiv bewertet. Die Kinder der Kita St. Marien haben bei ihren Besuchen des neu gestalteten Echterbrock-Spielplatzes den Müll aufgesammelt und in der Kita getrennt, führte Marion Pumpe aus. Die beiden Einrichtungen erhielten für ihre vorbildlichen Aktionen jeweils ein kleines Insektenhotel.