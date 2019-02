Ohne Neubau wird‘s nicht gehen

Woher nehmen? Das ist derzeit die Hauptfrage, wenn sich die Verwaltung mit der Zahl der Kindertagesstättenplätze für U3- und Ü3-Kinder in Sendenhorst befasst. Denn während in Albersloh für die nahe Zukunft ausreichend Plätze vorhanden sind und es sogar im U3-Bereich acht freie Plätze in den Kitas und zwei in der Tagespflege gibt, klafft in Sendenhorst ein großes Loch in der Versorgungslandschaft.

Die Anmeldezahlen weisen darauf hin, dass es zum 1. August einen deutlichen höheren Bedarf insbesondere im U3-Bereich geben wird. Insgesamt rechnet die Verwaltung damit, dass 30 Ü3- sowie 37 U3-Plätze fehlen werden.

Derzeit werde mit dem Kreis Warendorf über Übergangslösungen gesprochen, ist einer Vorlage zu entnehmen, über die am morgigen Dienstag im Sozialausschuss beraten wird. Da der Kreis vorgibt, dass die fehlenden Plätze wohnortnah geschaffen werden müssen, können die freien Plätze in Albersloh zur Lösung des Problems nicht genutzt werden, wird in der Vorlage ausgeführt. Derzeit ist ein Anbau am Maria-Montessori-Kindergarten in Planung, der Anfang 2020 fertiggestellt sein soll. Dort könnten dann zehn Kinder aufgenommen werden. Doch damit alleine ist das Loch nicht gestopft.

Die Kindergruppe Sendenhorst, die Träger des Maria-Montessori-Kindergartens ist, hat sich außerdem bereit erklärt, eine weitere Übergangslösungen zu erarbeiten. So könnte bei Bedarf die Betreuung von 25 Kindern an der Hermann-Löns-Straße organisiert werden. Außerdem stehen acht U3-Betreuungsplätze in der Tagespflege zur Verfügung.

Doch selbst, wenn all diese Maßnahmen umgesetzt werden, rechnet die Stadt damit, dass zum Januar 2020 noch 25 weitere Plätze fehlen werden.

Der Kreis Warendorf sehe für das Kindergartenjahr 2019/20 daher einen zusätzlichen Bedarf an jeweils einer Gruppenform I (20 Kinder von zwei Jahren bis zur Einschulung) und einer Gruppenform II (zehn Kinder unter drei Jahren) sowie für das folgende Kindergartenjahr von einer weiteren Gruppenform III (25 Kinder im Alter von drei Jahren und älter), um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen, führt die Verwaltung aus. Somit sei die Realisierung einer weiteren Übergangslösung unumgänglich.

Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus habe sich bereit erklärt, sowohl als Träger für eine neue Kindertageseinrichtung und auch für eine Übergangszeit als Betreiber für eine Übergangseinrichtung tätig zu werden. Entsprechend prüfe die Verwaltung derzeit verschiedene weitere Varianten und Standorte für eine langfristige Lösung und eine übergangsweise Versorgung mit Betreuungsplätzen. Dabei würden auch Ansätze von Nachbarkommunen mit Modulbauten recherchiert.