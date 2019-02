Hört man sich in diesen Tagen im Dorf um, ist der Lkw-Verkehr in aller Munde. Dessen, was viele Albersloher schon seit Jahren nervt, haben sich einige Bürger angenommen und eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Dass diese auf eine derart große Resonanz und Unterstützung stoßen würde, hatten die Initiatoren nur hoffen können. „Das zeigt uns, was für ein großes Thema der Lkw-Verkehr im Dorf ist“, sagt Hubertus Gärtner , der die Unterschriftenaktion mit ins Leben gerufen hat.

Am Samstag war anlässlich der Aktion ein Pavillon vor dem Supermarkt aufgestellt worden, der trotz des ruppigen Winterwetters stark frequentiert wurde. Informieren, unterschreiben, diskutieren – kaum einer ging untätig am Informationsstand vorbei. Auch Bezirksbeamter Robert Kempe besuchte den Pavillon. Unterschrieben hatte er aber schon. „Ich muss die Unfälle, die hier passieren, ja immer aufnehmen“, sagt er wieder im Dienstwagen sitzend und ist froh, dass es bisher nur zu Sachschäden gekommen sei. „Ich möchte keinen Personenschaden aufnehmen müssen“, macht der Beamte deutlich. „Die Kurven hier sind einfach zu eng für große Lkw“, findet er.

Auch Andreas Stephan kam zum Info-Stand. Und auch er hatte schon unterschrieben. „Ich bin selber Lkw-Fahrer, meide aber nach Möglichkeit die Fahrt durchs Dorf“, sagt er. Tatsächlich könne man andere Wege fahren und das Dorf umgehen. „Für die Lkw-Fahrer selbst ist es auch kein Spaß, durch die engen Dorfstraßen zu fahren.“

Dass die Fahrer wohl keinen Spaß an der Dorfdurchfahrt haben, glaubt auch Sabine Konrad, die darauf angewiesen ist, mit ihrem Dreirad Einkäufe im Dorf zu tätigen. „Mit meinem Fahrrad bin ich nicht die schnellste“, räumt sie ein. „Die meisten Fahrer fahren langsam hinter mir her – aber einige beschimpfen mich auch“, sagt die Albersloherin, die sich mittlerweile andere Wege zu den Läden gesucht hat. „Mich macht das nervös, wenn ein Lkw hinter mir herfährt und ich nicht weiß, ob der mich gleich überholt“, sagt sie.

Am Samstagvormittag wurden viele Gründe genannt, die die Bürger zur Unterschrift bewegt hatten. „Es kommen immer wieder Leute vorbei, die von Bei­naheunfällen berichten – das finde ich bedrückend“, sagt Hubertus Gärtner und meint: „Es kann ja nicht sein, dass sich Menschen nicht mehr in den öffentlichen Raum trauen.“ Die Initiatoren sehen die Aktion als Verantwortung: „Es darf auf keinen Fall etwas passieren“, sagen sie und machen weiter.