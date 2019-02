39 Schüler, 20 Auftritte und 150 Zuschauer: In der Aula der Realschule St. Martin war am Freitagabend ganz schön was los, denn der Literaturkursus der neunten Klassen hatte zur Talentshow eingeladen. Unter der Leitung der Lehrerinnen Mariel Tölkes und Madeleine Osterhage hatten 24 Schüler seit Ende November an dem Event gefeilt und hatten dafür Talente an ihrer Schule gesucht. Aus allen Jahrgangsstufen waren schließlich Künstler vertreten.

„Es haben sich unglaublich viele Schüler gemeldet, und natürlich dürfen heute auch alle auftreten“, sagte Lehrerin Mariel Tölkes. Vor allem aus dem Musikbereich der Schule habe sich ein großer Teil der Schüler gemeldet. „Die Schülerinnen und Schüler haben alles eigenständig organisiert: vom Kartenverkauf über die Verpflegung bis hin zur Technik und Moderation“, lobte sie den Einsatz der ihres Kurses.

Durch das Programm führten die Nachwuchsmoderatorinnen Paula Degenkolbe und Maike Flaßkamp. „Wir haben hier ganz viele Schüler aus unserer Schule zusammengesucht, die uns heute ihre Talente vorführen wollen“, begrüßten sie das Publikum und führten die Großeltern, Eltern, Freunde und Bekannten gut gelaunt durch das Programm. Lampenfieber? Fehlanzeige.

Das vielseitige und abwechslungsreiche Programm konnte sich sehen lassen und sorgte für einen kurzweiligen Abend. Als Solokünstler, im Duett oder in der Gruppe traten die Schüler in das Rampenlicht und hatten die unterschiedlichen Talente mitgebracht. Mit Saxophon, Schlagzeug, Klavier, Querflöte und Gitarre waren viele verschiedene Instrumente vertreten, und auch einige Gesangseinlagen gab es. Es wurde getanzt, geturnt, geschauspielert und auch gezeichnet.

Das Publikum belohnte die Leistungen und den Mut der jungen Künstler auf der großen Bühne mit viel Applaus. Als Sieger gingen am Ende des Abends alle Schüler von der Bühne.