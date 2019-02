Sie haben sich seit einem halben Jahr auf ihre Aufgabe vorbereitet: Nun erhielten die sieben neuen Streitschlichter aus dem neunten Jahrgang der Realschule St. Martin ihre Urkunden.

Bis zum Schulabschluss werden sie nun das Team der Streitschlichter verstärken. Nils-Alexander Elling , Simon Flenner, Timo Hoppe, Diana Olschewski, David Ludorf, Hanna Siebert und Annalena Zangrando haben im Rahmen einer AG Methoden gelernt, ihre Mitschüler in Konflikten zu unterstützen, aufmerksam zuzuhören und mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts auszuarbeiten. Lehrerin Hanni Vages hatte letztmalig die AG geleitet und freute sich über das Engagement und die Zuverlässigkeit der Schüler.

„Das ist Dienst an der Schule, an euren Mitschülern, aber auch für euch persönlich eine Fortbildung, die euch später von Nutzen sein kann – je nachdem, was ihr später machen möchtet“, bedankte sich Schulleiter Gerd Wilpert für das Engagement der Schüler. Auch auf dem Zeugnis komme ein freiwilliges soziales Engagement immer gut.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Streitschlichter in den kommenden Wochen in einer weiteren Fortbildung auch zu Medienscouts ausgebildet werden sollen. Das kündigte der Schulleiter in der kleinen Feierstunde an.

Vier Medienscouts gibt es bereits an der Schule. Denn: „Wenn es Stress gibt, hat dieser häufig die Ursache in den sozialen Medien“, ist Wilpert überzeugt. „Das wird immer wichtiger“, meint auch Hanni Vages zu den Themen Umgang mit den sozialen Medien und Smartphone-Nutzung.

Für das kommende Schuljahr soll ein neues Konzept für die Ausbildung der Schüler erstellt werden, in dem die Streitschlichter parallel als Medienscouts geschult werden.